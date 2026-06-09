https://sarabic.ae/20260609/طهران-لدى-إيران-ولبنان-عدو-مشترك-وهما-لا-تقاتلان-نيابة-عن-بعضهما-1114190661.html

طهران: لدى إيران ولبنان عدو مشترك وهما لا تقاتلان نيابة عن بعضهما

طهران: لدى إيران ولبنان عدو مشترك وهما لا تقاتلان نيابة عن بعضهما

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها ستواصل الاعتماد على مساري الدبلوماسية والقدرات الدفاعية في آن واحد، بهدف استيفاء حقوق الشعب... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T09:38+0000

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وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن "إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض”، مشددة على أنه لا يقاتل أي طرف نيابة عن الآخر، وإنما يجمعهما عدو مشترك يسعى إلى تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافهما معًا.وأضافت أن "هذا العدو المشترك يستهدف البلدين في آن واحد"، مؤكدة أن طهران لن تدخر جهدًا في مواجهة ما وصفته بالتحديات المشتركة التي تهدد استقرار المنطقة".وفي توضيحها للتطورات الأخيرة، أشارت مهاجراني، إلى ضرورة فهم طبيعة التصعيد الأخير وتبادل إطلاق النار، معتبرة أن العلاقات بين إيران ولبنان لا تقوم على فكرة الوكالة أو التفويض، بل على تقاطع المصالح في مواجهة تهديدات مشتركة.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

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