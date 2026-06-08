https://sarabic.ae/20260608/إيران-ترفض-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-بشأن-مضيق-هرمز-وتصفها-بـالإجراء-السياسي-المنافق-1114175737.html

إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"

إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"

سبوتنيك عربي

أكدت إيران، اليوم الاثنين، رفضها للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية على خلفية ملف مضيق هرمز، معتبرة أنها تمثل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T17:23+0000

2026-06-08T17:23+0000

2026-06-08T17:23+0000

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وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن طهران لا تعير أي قيمة لهذه العقوبات، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ستواصل استراتيجيتها في صون سيادتها وممارسة حقوقها السيادية في مضيق هرمز.واتهم آبادي، الدول الأوروبية بأنها من أبرز منتهكي حقوق الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت تجاه الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى "العمل الحربي".وأوضح المسؤول الإيراني، أن بلاده ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن "الأساس القانوني الذي تستند إليه في إدارة الملاحة بمضيق هرمز يقوم على مبدأ المرور البريء وفق قواعد القانون الدولي العرفي، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة البحرية للدولة الساحلية".وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب ما وصفته بتهديد الملاحة البحرية، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز واعتبار استمرار إغلاقه أمراً غير مقبول.كما أكدت كالاس، خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا، ضرورة تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مشيرة إلى مساعٍ أوروبية لإسهام قوات فرنسية وبريطانية في تأمين حركة المرور البحرية عندما تسمح الظروف بذلك.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز

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