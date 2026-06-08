إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260608/إيران-ترفض-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-بشأن-مضيق-هرمز-وتصفها-بـالإجراء-السياسي-المنافق-1114175737.html
إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"
إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، اليوم الاثنين، رفضها للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية على خلفية ملف مضيق هرمز، معتبرة أنها تمثل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T17:23+0000
2026-06-08T17:23+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن طهران لا تعير أي قيمة لهذه العقوبات، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ستواصل استراتيجيتها في صون سيادتها وممارسة حقوقها السيادية في مضيق هرمز.واتهم آبادي، الدول الأوروبية بأنها من أبرز منتهكي حقوق الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت تجاه الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى "العمل الحربي".وأوضح المسؤول الإيراني، أن بلاده ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن "الأساس القانوني الذي تستند إليه في إدارة الملاحة بمضيق هرمز يقوم على مبدأ المرور البريء وفق قواعد القانون الدولي العرفي، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة البحرية للدولة الساحلية".وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب ما وصفته بتهديد الملاحة البحرية، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز واعتبار استمرار إغلاقه أمراً غير مقبول.كما أكدت كالاس، خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا، ضرورة تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مشيرة إلى مساعٍ أوروبية لإسهام قوات فرنسية وبريطانية في تأمين حركة المرور البحرية عندما تسمح الظروف بذلك.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260606/واشنطن-تأمين-ما-يكفي-من-شحنات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-يتطلب-حلا-مع-إيران-1114106705.html
https://sarabic.ae/20260607/بين-شبح-هرمز-واتهامات-بسوء-الإدارة-ماذا-يحدث-في-سوق-الوقود-العراقي-1114143067.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_59ad96ad81deac05231db9f2e01e5360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"

17:23 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Ronald Zakوکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
تابعنا عبر
أكدت إيران، اليوم الاثنين، رفضها للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية على خلفية ملف مضيق هرمز، معتبرة أنها تمثل "إجراءً سياسيا منافقا" وانتهاكا لحقوق الشعب الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن طهران لا تعير أي قيمة لهذه العقوبات، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ستواصل استراتيجيتها في صون سيادتها وممارسة حقوقها السيادية في مضيق هرمز.
واتهم آبادي، الدول الأوروبية بأنها من أبرز منتهكي حقوق الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت تجاه الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى "العمل الحربي".
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
واشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران
6 يونيو, 00:54 GMT
وأوضح المسؤول الإيراني، أن بلاده ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن "الأساس القانوني الذي تستند إليه في إدارة الملاحة بمضيق هرمز يقوم على مبدأ المرور البريء وفق قواعد القانون الدولي العرفي، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة البحرية للدولة الساحلية".
وشدد على أن "الإجراءات القسرية الأحادية لا تؤسس لقواعد قانونية دولية، بل قد تترتب عليها مسؤولية دولية على الجهات التي تفرضها"، مؤكداً استمرار طهران في الدفاع عن حقوقها السيادية في المضيق.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب ما وصفته بتهديد الملاحة البحرية، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز واعتبار استمرار إغلاقه أمراً غير مقبول.
أنبوب النجاة.. العراق يفتح 3 منافذ نفطية بعيداً عن هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
بين شبح "هرمز" واتهامات بسوء الإدارة... ماذا يحدث في سوق الوقود العراقي؟
أمس, 14:55 GMT
كما أكدت كالاس، خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا، ضرورة تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مشيرة إلى مساعٍ أوروبية لإسهام قوات فرنسية وبريطانية في تأمين حركة المرور البحرية عندما تسمح الظروف بذلك.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала