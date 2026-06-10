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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية ردا على الضربات الأخيرة

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية ردا على الضربات الأخيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت،... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T05:42+0000

2026-06-10T05:42+0000

2026-06-10T05:42+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وأضاف البيان أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة وأن الردود الإيرانية ستتصاعد في حال استمرار الهجمات.وفي سياق متصل، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، أن "الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات قوية ضد عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، رداً على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد".وأكد المقر، في بيان له، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد على أي هجمات جديدة"، محذراً من أن تكرار أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيقابل بهجمات أكثر قسوة واتساعاً ضد أهداف محددة في المنطقة.وشنت الولايات المتحدة، هجمات على إيران، وذلك ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق اليوم، في معرض تعليقه على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".وأضاف: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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