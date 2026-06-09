https://sarabic.ae/20260609/عراقجي-القوات-المسلحة-الإيرانية-لن-تترك-أي-هجوم-أو-تهديد-من-دون-رد-1114218265.html

عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد

عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم من دون رد، وذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ ضربات... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T23:45+0000

2026-06-09T23:45+0000

2026-06-09T23:45+0000

ترامب

عباس عراقجي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا، فإن قواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد".كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صرح اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على الضربات الأميركية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".وأضاف: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".

https://sarabic.ae/20260609/ترامب-أؤمن-بالرد-بقوة-وهذا-نهجي-ولدينا-اتفاق-جيد-جدًا-مع-إيران-1114218094.html

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ترامب, عباس عراقجي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم