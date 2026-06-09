https://sarabic.ae/20260609/ترامب-أؤمن-بالرد-بقوة-وهذا-نهجي-ولدينا-اتفاق-جيد-جدًا-مع-إيران-1114218094.html

ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدًا مع إيران

ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدًا مع إيران

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على الضربات الأميركية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T23:12+0000

2026-06-09T23:12+0000

2026-06-09T23:12+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113926909_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_4bf42ccc8d4d5eebba2da7397fcdffec.jpg

وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية": "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".في وقت كشف ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة تجنّب أي خطوات من شأنها الإضرار بالمفاوضات الجارية مع إيران، قائلا: "قلت لنتنياهو ألا يفعل شيئا يضر المفاوضات مع إيران".وأفادت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافا كبيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على إيران، وبأن ترامب أجبر نتنياهو على التراجع عن هجومه على إيران بعدما أبلغه أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا في مواجهة طهران.ولفتت أن تحذير ترامب لنتنياهو من احتمال حجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل يعد خروجا عن النهج الأمريكي التقليدي القائم على دعم تل أبيب ضد طهران في كل الظروف، رغم أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الرئيس الأمريكي بالمشاركة في الهجوم الأول على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية في بيروت.وأشارت إلى أن "أجندة ترامب ونتنياهو السياسيتين الداخليتين بدأتا تتباعدان، فترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا للاستمرار حتى تحقيق ما يصفه بالنصر الكامل على طهران".ولفتت أن تحذير ترامب لنتنياهو من احتمال حجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل يعد خروجا عن النهج الأمريكي التقليدي القائم على دعم تل أبيب ضد طهران في كل الظروف، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الرئيس الأمريكي بالمشاركة في الهجوم الأول على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية في بيروت.

https://sarabic.ae/20260609/ترامب-سننتصر-في-الحرب-على-إيران-قريبا-1114216089.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم