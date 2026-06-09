https://sarabic.ae/20260609/ترامب-سننتصر-في-الحرب-على-إيران-قريبا-1114216089.html

ترامب: سننتصر في الحرب على إيران قريبا

ترامب: سننتصر في الحرب على إيران قريبا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "ستنتصر في الحرب على إيران، قريبا، بطريقة أو أخرى"، مجددا ثقته بقدرة واشنطن على تحقيق أهدافها في... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T20:51+0000

2026-06-09T20:51+0000

2026-06-09T20:51+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس ترامب، أن "الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران لم يكن ضروريا، وأتفهم الدوافع التي دفعت إسرائيل إلى تنفيذ العملية".في وقت كشف ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة تجنّب أي خطوات من شأنها الإضرار بالمفاوضات الجارية مع إيران، قائلا: "قلت لنتنياهو ألا يفعل شيئا يضر المفاوضات مع إيران".وأفادت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافا كبيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على إيران، وبأن ترامب أجبر نتنياهو على التراجع عن هجومه على إيران بعدما أبلغه أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا في مواجهة طهران.وأشارت إلى أن "أجندة ترامب ونتنياهو السياسيتين الداخليتين بدأتا تتباعدان، فترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا للاستمرار حتى تحقيق ما يصفه بالنصر الكامل على طهران". ولفتت أن تحذير ترامب لنتنياهو من احتمال حجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل يعد خروجا عن النهج الأمريكي التقليدي القائم على دعم تل أبيب ضد طهران في كل الظروف، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الرئيس الأمريكي بالمشاركة في الهجوم الأول على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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