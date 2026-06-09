https://sarabic.ae/20260609/وزير-الطاقة-الأمريكي-حركة-السفن-عبر-مضيق-هرمز-ترتفع-بشكل-ملحوظ-1114215512.html

وزير الطاقة الأمريكي: حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ

وزير الطاقة الأمريكي: حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ

سبوتنيك عربي

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ للغاية. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T20:17+0000

2026-06-09T20:17+0000

2026-06-09T20:17+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_4e1cbac93ca92c72ac557b7a1fb66ea1.jpg

وأفاد رايت في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إيران مسألة جوهرية نعالجها حاليا وسنواصل معالجتها، وأمريكا في وضع يسمح لها بذلك".وأضاف الوزيرالأمريكي: "نرى مستقبلا مشرقا للغاية وينعم بوفرة الطاقة في السنوات والعقود المقبلة". وتابع كريس رايت أن "صادرات النفط الأمريكية زادت بشكل كبير خلال الشهور الماضية".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية. ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس. فيما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة. ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران. وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

https://sarabic.ae/20260609/ترامب-واشنطن-سترد-بلا-شك-على-الهجوم-الإيراني-الذي-استهدف-مروحية-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز---عاجل-1114203153.html

https://sarabic.ae/20260609/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-لدعم-الحل-الدبلوماسي-بشأن-إيران-وتؤكد-استعدادها-للمساعدة-1114209992.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار