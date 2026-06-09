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روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة
روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التركيز على دعم تسوية دبلوماسية... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T20:04+0000
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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "ندعو جميع أعضاء المجلس ورئيسه إلى الكف عن تأجيج الصراع، والتركيز على تيسير التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية بشأن إيران، والتي سبق أن تواصلت معها عدد من الدول ذات النوايا الحسنة، بما في ذلك زملاؤنا الباكستانيون، وروسيا على استعداد تام لدعم هذه الجهود بشكل كامل".وقال: "نود التأكيد على أن تسييس عمل مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية لن يؤدي إلا إلى تأجيج التصعيد وسيؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى حل تفاوضي".وذكر نيبينزيا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران لم تُشر قط إلى أن الجمهورية الإسلامية قد حوّلت اليورانيوم لأغراض عسكرية.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية. وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدةالخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
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إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة

20:04 GMT 09.06.2026
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التركيز على دعم تسوية دبلوماسية للوضع حول إيران، لافتا إلى أن موسكو مستعدة للمساهمة بشكل كامل في هذا الشأن.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "ندعو جميع أعضاء المجلس ورئيسه إلى الكف عن تأجيج الصراع، والتركيز على تيسير التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية بشأن إيران، والتي سبق أن تواصلت معها عدد من الدول ذات النوايا الحسنة، بما في ذلك زملاؤنا الباكستانيون، وروسيا على استعداد تام لدعم هذه الجهود بشكل كامل".

وأكد أن تسييس عمل مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يؤدي إلا إلى تأجيج التصعيد وتقويض فرص التوصل إلى حل تفاوضي.

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وقال: "نود التأكيد على أن تسييس عمل مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية لن يؤدي إلا إلى تأجيج التصعيد وسيؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى حل تفاوضي".

وأكد نيبينزيا أن هذا النهج سيعيق تهيئة الظروف لاستئناف أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، والتي تضررت جراء تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر نيبينزيا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران لم تُشر قط إلى أن الجمهورية الإسلامية قد حوّلت اليورانيوم لأغراض عسكرية.
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واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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