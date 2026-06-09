https://sarabic.ae/20260609/قاليباف-نفضل-لغة-الدبلوماسية-لكننا-نتقن-لغات-أخرى-بصورة-أكبر-1114209769.html

قاليباف: نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نتقن لغات أخرى بصورة أكبر

قاليباف: نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نتقن لغات أخرى بصورة أكبر

سبوتنيك عربي

صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، بأن إيران ستتحول من لغة الدبلوماسية إلى لغة تجيدها أكثر من غيرها إذا أخلت الولايات المتحدة... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T19:47+0000

2026-06-09T19:47+0000

2026-06-09T19:47+0000

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ونشر قاليباف تغريدة جديدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، قال فيها "نحن نفضل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث اللغات الأخرى بطلاقة أكبر". وأضاف قاليباف: أنه "إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، فإن إيران ستلجأ إلى الأسلوب الذي تجيده بشكل أفضل"، على حد قوله.في وقت سابق وجه رسالة إلى خصوم بلاده، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني: "إذا كسرتم تعهداتكم، سنلجأ إلى اللغة التي نجيدها أكثر، وستركبون الحصان الذي قمتم أنتم بتجهيزه".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز، موضحا أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طيارين وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".وأضاف ترامب: أن "الجيش الأمريكي أبلغني بإسقاط إيران الليلة الماضية مروحية أباتشي متطورة أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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https://sarabic.ae/20260609/ترامب-واشنطن-سترد-بلا-شك-على-الهجوم-الإيراني-الذي-استهدف-مروحية-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز---عاجل-1114203153.html

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