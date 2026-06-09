https://sarabic.ae/20260609/ترامب-واشنطن-سترد-بلا-شك-على-الهجوم-الإيراني-الذي-استهدف-مروحية-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز---عاجل-1114203153.html
ترامب: واشنطن سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز
ترامب: واشنطن سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T16:55+0000
2026-06-09T16:55+0000
2026-06-09T17:39+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:635:2048:1787_1920x0_80_0_0_f7d22a2b42d281eb2ecdb0ea33e1d25f.jpg
وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طيارين وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".وأضاف ترامب أن "الجيش الأمريكي أبلغني بإسقاط إيران الليلة الماضية مروحية أباتشي متطورة أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260609/سنتكوم-تكشف-تفاصيل-عملية-إنقاذ-جنود-الأباتشي-بالقرب-من-مضيق-هرمز-1114199813.html
https://sarabic.ae/20260609/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-مستعدون-للرد-الحازم-على-أي-تهديد-1114199591.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:443:2048:1979_1920x0_80_0_0_490a4650b3bc119627d37ec55f07c84b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
ترامب: واشنطن سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز
16:55 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 17:39 GMT 09.06.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز.
وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طيارين وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".
وأضاف ترامب أن "الجيش الأمريكي أبلغني بإسقاط إيران الليلة الماضية مروحية أباتشي متطورة أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس
.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل
، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.