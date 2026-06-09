https://sarabic.ae/20260609/ترامب-واشنطن-سترد-بلا-شك-على-الهجوم-الإيراني-الذي-استهدف-مروحية-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز---عاجل-1114203153.html

ترامب: واشنطن سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز

ترامب: واشنطن سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T16:55+0000

2026-06-09T16:55+0000

2026-06-09T17:39+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:635:2048:1787_1920x0_80_0_0_f7d22a2b42d281eb2ecdb0ea33e1d25f.jpg

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طيارين وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".وأضاف ترامب أن "الجيش الأمريكي أبلغني بإسقاط إيران الليلة الماضية مروحية أباتشي متطورة أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

https://sarabic.ae/20260609/سنتكوم-تكشف-تفاصيل-عملية-إنقاذ-جنود-الأباتشي-بالقرب-من-مضيق-هرمز-1114199813.html

https://sarabic.ae/20260609/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-مستعدون-للرد-الحازم-على-أي-تهديد-1114199591.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار