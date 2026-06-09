https://sarabic.ae/20260609/سنتكوم-تكشف-تفاصيل-عملية-إنقاذ-جنود-الأباتشي-بالقرب-من-مضيق-هرمز-1114199813.html

"سنتكوم" تكشف تفاصيل عملية إنقاذ "جنود الأباتشي" بالقرب من مضيق هرمز

"سنتكوم" تكشف تفاصيل عملية إنقاذ "جنود الأباتشي" بالقرب من مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T15:24+0000

2026-06-09T15:24+0000

2026-06-09T15:24+0000

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ونشرت "سنتكوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أوضحت من خلاله أن "الحادث وقع عند الساعة 7:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو/حزيران".وأضافت في بيانها أن "الجنديين أُنقذا بسلام بعد نحو ساعتين من سقوط المروحية، وهما في حالة مستقرة وسبب الحادث لا يزال قيد التحقيق".ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصدرين مطلعين، أن الحادث وقع يوم الاثنين، مشيرة إلى أن طاقم المروحية المكوّن من شخصين تم إنقاذه وإجلاؤه بسلام عقب سقوطها.ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

https://sarabic.ae/20260609/انس-الولايات-المتحدة-ستواصل-سعيها-لإبرام-اتفاق-نووي-مع-إيران-سواء-أعجب-ذلك-إسرائيل-أم-لا-1114183056.html

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