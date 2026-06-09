https://sarabic.ae/20260609/عراقجي-الحل-الأمثل-لتقليل-المخاطر-عن-القوات-الأجنبية-المتواجدة-قرب-أراضينا-هو-مغادرتها-1114209042.html

عراقجي: الحل الأمثل لتقليل المخاطر عن القوات الأجنبية المتواجدة قرب أراضينا هو مغادرتها

عراقجي: الحل الأمثل لتقليل المخاطر عن القوات الأجنبية المتواجدة قرب أراضينا هو مغادرتها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأجنبية القريبة من الأراضي الإيرانية معرضة لخطر دائم، والحل الوحيد هو "انسحابها في أسرع وقت... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T18:57+0000

2026-06-09T18:57+0000

2026-06-09T18:57+0000

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وكتب عراقجي في منشور على "إكس": "مضيق هرمز ليس مياها دولية، بل هو مشترك بين إيران وعُمان، ويقع على بعد آلاف الأميال من سواحل الولايات المتحدة".وأضاف أنه "لتقليل المخاطر، فإن الحل الأمثل هو انسحاب القوات الأجنبية في أسرع وقت ممكن من بيئة لن تكون مضيافة أبدًا لوجود عدائي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز، وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طياران وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

https://sarabic.ae/20260609/ترامب-واشنطن-سترد-بلا-شك-على-الهجوم-الإيراني-الذي-استهدف-مروحية-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز---عاجل-1114203153.html

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