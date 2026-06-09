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عراقجي: الحل الأمثل لتقليل المخاطر عن القوات الأجنبية المتواجدة قرب أراضينا هو مغادرتها
عراقجي: الحل الأمثل لتقليل المخاطر عن القوات الأجنبية المتواجدة قرب أراضينا هو مغادرتها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأجنبية القريبة من الأراضي الإيرانية معرضة لخطر دائم، والحل الوحيد هو "انسحابها في أسرع وقت... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:57+0000
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وكتب عراقجي في منشور على "إكس": "مضيق هرمز ليس مياها دولية، بل هو مشترك بين إيران وعُمان، ويقع على بعد آلاف الأميال من سواحل الولايات المتحدة".وأضاف أنه "لتقليل المخاطر، فإن الحل الأمثل هو انسحاب القوات الأجنبية في أسرع وقت ممكن من بيئة لن تكون مضيافة أبدًا لوجود عدائي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز، وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طياران وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-واشنطن-سترد-بلا-شك-على-الهجوم-الإيراني-الذي-استهدف-مروحية-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز---عاجل-1114203153.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

عراقجي: الحل الأمثل لتقليل المخاطر عن القوات الأجنبية المتواجدة قرب أراضينا هو مغادرتها

18:57 GMT 09.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأجنبية القريبة من الأراضي الإيرانية معرضة لخطر دائم، والحل الوحيد هو "انسحابها في أسرع وقت ممكن".
وكتب عراقجي في منشور على "إكس": "مضيق هرمز ليس مياها دولية، بل هو مشترك بين إيران وعُمان، ويقع على بعد آلاف الأميال من سواحل الولايات المتحدة".

وأكمل: "قواتنا المسلحة القوية في حالة تأهب دائم لأي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو المائي الإيراني، والقوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرضة لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث العرضية أو احتمال وقوعها في تبادل إطلاق النار".

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وأضاف أنه "لتقليل المخاطر، فإن الحل الأمثل هو انسحاب القوات الأجنبية في أسرع وقت ممكن من بيئة لن تكون مضيافة أبدًا لوجود عدائي".

وأكد أن "إيران تفضل لغة الدبلوماسية. ومع ذلك، وكما أظهر محاربونا الشجعان للعالم، فإننا نعرف كيف نتحدث لغات أخرى أيضًا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده سترد بلا شك على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز، وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، أن "المروحية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كان على متنها طياران وهما بأمان ولم يصبا بأي أذى".
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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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