https://sarabic.ae/20260609/باحث-في-الشأن-الإقليمي-إيران-حيدت-بيروت-في-هذه-الجولة-والوصول-إلى-اتفاق-إيراني-أمريكي-بات-قريبا-1114191848.html
باحث في الشأن الإقليمي: إيران حيدت بيروت في هذه الجولة والوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي بات قريبا
باحث في الشأن الإقليمي: إيران حيدت بيروت في هذه الجولة والوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي بات قريبا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الإقليمي من بيروت، كمال جعفر، أن "الأمريكيين أرادوا من ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية فحص القدرة الإيرانية على الرد، وبالتالي أصبح المشهد... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T11:04+0000
2026-06-09T11:04+0000
2026-06-09T11:05+0000
إيران
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
توقيع اتفاق
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال جعفر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يبدو أن الإيرانيين فهموا الرسالة الأمريكية الإسرائيلية، كما أن الأهداف الأربعة المشتركة بين الأمريكيين والإسرائيليين في هذه الحرب أكبر من الأهداف الغير مشتركة مثل إسقاط النظام ، والقضاء على القدرات النووية الإيرانية، وإضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية الباليستية، إضافة الى فصل إيران عن حلفائها الإقليميين". واستدرك: "لكن الحصار يؤثر على المجتمع الإيراني، والإيرانيون في مجالات مختلفة ولأسباب مختلفة يريدون الوصول إلى اتفاق، صحيح أنهم صامدون، لكن هذا الأمر لا يستطيع الإيراني أن يستمر فيه إلى وقت بعيد، كذلك بالنسبة للأمريكيين، لأنهم أصبحوا على مشارف انتخابات "الكونغرس"، والشعب أمام أزمة حقيقية، كما أن حديث إعلان ترامب الانتصار، يريد من خلاله الوصول إلى اتفاق ويبدو أنه بات قريبا لاعتبارات مختلفة إيرانية وأمريكية". وختم جعفر حديثه بالقول: "فريق المقاومة في لبنان لديه تجربة ناصعة ومميزة مع الإيرانيين، لذلك فإن طهران ستلتزم في مساندة لبنان حتى إيقاف الحرب كليًا جوا وبحرا وبرا، وأنا أعول على المسار الإيراني في المفاوضات وثبات الإيرانيين على ضم لبنان إلى وقف نهائي للأعمال الحربية في لبنان".
https://sarabic.ae/20260609/طهران-لدى-إيران-ولبنان-عدو-مشترك-وهما-لا-تقاتلان-نيابة-عن-بعضهما-1114190661.html
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إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, توقيع اتفاق, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, توقيع اتفاق, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الإقليمي: إيران حيدت بيروت في هذه الجولة والوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي بات قريبا
11:04 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 11:05 GMT 09.06.2026)
حصري
رأى الباحث في الشأن الإقليمي من بيروت، كمال جعفر، أن "الأمريكيين أرادوا من ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية فحص القدرة الإيرانية على الرد، وبالتالي أصبح المشهد أمام الأمريكي والإسرائيلي أكثر تعقيدًا".
وقال جعفر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يبدو أن الإيرانيين فهموا الرسالة الأمريكية الإسرائيلية، كما أن الأهداف الأربعة المشتركة بين الأمريكيين والإسرائيليين في هذه الحرب أكبر من الأهداف الغير مشتركة مثل إسقاط النظام ، والقضاء على القدرات النووية الإيرانية، وإضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية الباليستية، إضافة الى فصل إيران عن حلفائها الإقليميين".
وشدد جعفر على أن "إيران عمليًا تواجه أكبر وأقوى دولة في العالم، وهي دولة فاعلة في المنطقة وليست دولة قطبية تواجه هذه المنظومة الغربية بأكملها بكل ترساناتها ومقدراتها"، مضيفًا: "أن يخرج الإيراني متعادلًا في هذه الحرب يعني أنه كسب هذه الجولة".
واستدرك: "لكن الحصار يؤثر على المجتمع الإيراني، والإيرانيون في مجالات مختلفة ولأسباب مختلفة يريدون الوصول إلى اتفاق، صحيح أنهم صامدون، لكن هذا الأمر لا يستطيع الإيراني أن يستمر فيه إلى وقت بعيد، كذلك بالنسبة للأمريكيين، لأنهم أصبحوا على مشارف انتخابات "الكونغرس"، والشعب أمام أزمة حقيقية، كما أن حديث إعلان ترامب الانتصار، يريد من خلاله الوصول إلى اتفاق ويبدو أنه بات قريبا لاعتبارات مختلفة إيرانية وأمريكية".
ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "الإيرانيين انتقلوا من عقيدة الصبر الاستراتيجي إلى عقيدة الحسم والقضاء على التهديد، وهذا الأمر أصبح أحد أدوات المفاوضات في هذه المرحلة، كما أن نقطة ضم لبنان إلى وقف الأعمال الحربية هي نقطة أساسية لدى المُحاور الإيراني، وهذه الجولة من الحرب حقق فيها الإيراني بداية تحييد بيروت".
وختم جعفر حديثه بالقول: "فريق المقاومة في لبنان لديه تجربة ناصعة ومميزة مع الإيرانيين، لذلك فإن طهران ستلتزم في مساندة لبنان حتى إيقاف الحرب كليًا جوا وبحرا وبرا، وأنا أعول على المسار الإيراني في المفاوضات وثبات الإيرانيين على ضم لبنان إلى وقف نهائي للأعمال الحربية في لبنان".