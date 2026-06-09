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خلاف خطير.. تقارير تكشف أزمة عميقة بين ترامب ونتنياهو

خلاف خطير.. تقارير تكشف أزمة عميقة بين ترامب ونتنياهو

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافا كبيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على إيران. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T15:50+0000

2026-06-09T15:50+0000

2026-06-09T15:50+0000

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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ترامب أجبر نتنياهو على التراجع عن هجومه على إيران بعدما أبلغه أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا في مواجهة طهران. وأوضحت الصحيفة أن ترامب نزل بكل ثقله على إسرائيل ومارس نفوذا مباشرا بطريقة لم يفعلها أي رئيس أمريكي منذ عقود، وصرح بأنه أجبر نتنياهو على التراجع ووقف الحرب على إيران، وهو ما أدى إلى ظهور خلاف علني غير معتاد بين الزعيمين اللذين شكلا تحالفا قويا رغم الانتقادات الدولية المتكررة. وأشارت إلى أن "أجندة ترامب ونتنياهو السياسيتين الداخليتين بدأتا تتباعدان، فترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا للاستمرار حتى تحقيق ما يصفه بالنصر الكامل على طهران".ولفتت أن تحذير ترامب لنتنياهو من احتمال حجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل يعد خروجا عن النهج الأمريكي التقليدي القائم على دعم تل أبيب ضد طهران في كل الظروف، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الرئيس الأمريكي بالمشاركة في الهجوم الأول على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي. وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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