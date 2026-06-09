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صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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بين بيروت والقاهرة
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مساحة حرة
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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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روسيا والعالم العربي
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شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
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نبض افريقيا
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09:03 GMT
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رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
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خلاف خطير.. تقارير تكشف أزمة عميقة بين ترامب ونتنياهو
خلاف خطير.. تقارير تكشف أزمة عميقة بين ترامب ونتنياهو
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافا كبيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على إيران. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T15:50+0000
2026-06-09T15:50+0000
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ترامب أجبر نتنياهو على التراجع عن هجومه على إيران بعدما أبلغه أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا في مواجهة طهران. وأوضحت الصحيفة أن ترامب نزل بكل ثقله على إسرائيل ومارس نفوذا مباشرا بطريقة لم يفعلها أي رئيس أمريكي منذ عقود، وصرح بأنه أجبر نتنياهو على التراجع ووقف الحرب على إيران، وهو ما أدى إلى ظهور خلاف علني غير معتاد بين الزعيمين اللذين شكلا تحالفا قويا رغم الانتقادات الدولية المتكررة. وأشارت إلى أن "أجندة ترامب ونتنياهو السياسيتين الداخليتين بدأتا تتباعدان، فترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا للاستمرار حتى تحقيق ما يصفه بالنصر الكامل على طهران".ولفتت أن تحذير ترامب لنتنياهو من احتمال حجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل يعد خروجا عن النهج الأمريكي التقليدي القائم على دعم تل أبيب ضد طهران في كل الظروف، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الرئيس الأمريكي بالمشاركة في الهجوم الأول على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي. وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260609/سنتكوم-تكشف-تفاصيل-عملية-إنقاذ-جنود-الأباتشي-بالقرب-من-مضيق-هرمز-1114199813.html
https://sarabic.ae/20260609/إعلام-إسرائيلي-إصابة-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-بأضرار-فادحة-جراء-صاروخ-إيراني-فيديو-1114196061.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, الأخبار

خلاف خطير.. تقارير تكشف أزمة عميقة بين ترامب ونتنياهو

15:50 GMT 09.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافا كبيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على إيران.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ترامب أجبر نتنياهو على التراجع عن هجومه على إيران بعدما أبلغه أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا في مواجهة طهران.
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
"سنتكوم" تكشف تفاصيل عملية إنقاذ "جنود الأباتشي" بالقرب من مضيق هرمز
15:24 GMT
وأوضحت الصحيفة أن ترامب نزل بكل ثقله على إسرائيل ومارس نفوذا مباشرا بطريقة لم يفعلها أي رئيس أمريكي منذ عقود، وصرح بأنه أجبر نتنياهو على التراجع ووقف الحرب على إيران، وهو ما أدى إلى ظهور خلاف علني غير معتاد بين الزعيمين اللذين شكلا تحالفا قويا رغم الانتقادات الدولية المتكررة.
وأشارت إلى أن "أجندة ترامب ونتنياهو السياسيتين الداخليتين بدأتا تتباعدان، فترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا للاستمرار حتى تحقيق ما يصفه بالنصر الكامل على طهران".
ولفتت أن تحذير ترامب لنتنياهو من احتمال حجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل يعد خروجا عن النهج الأمريكي التقليدي القائم على دعم تل أبيب ضد طهران في كل الظروف، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الرئيس الأمريكي بالمشاركة في الهجوم الأول على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو
13:08 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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