https://sarabic.ae/20260609/مجلس-الأمن-يفشل-في-إدراج-بند-عدم-الانتشار-النووي-بشأن-إيران--نتيجة-الفيتو-الروسي-والصيني-1114216823.html
مجلس الأمن يفشل في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران نتيجة الفيتو الروسي والصيني
مجلس الأمن يفشل في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران نتيجة الفيتو الروسي والصيني
سبوتنيك عربي
فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران على جدول الأعمال نتيجة الفيتو الروسي والصيني. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T21:03+0000
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وقال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن: "إن تسييس مداولات مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يؤدي إلا إلى تأجيج التصعيد والإضرار بفرص التوصل إلى حل تفاوضي".وأكد الدبلوماسي الروسي أن مثل هذا النهج من شأنه أن يعيق تهيئة الظروف لاستئناف أنشطة التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ، والتي تم تقويضها من خلال تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل .وذكر نيبنزيا أيضاً أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران لم تشير أبداً إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت تقوم بتحويل اليورانيوم لأغراض عسكرية.
https://sarabic.ae/20260525/إيران-المفاوضات-تركز-على-إنهاء-الحرب-والملف-النووي-خارج-الطاولة-حاليا-1113711880.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, مجلس الامن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, مجلس الامن
مجلس الأمن يفشل في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران نتيجة الفيتو الروسي والصيني
21:03 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 21:06 GMT 09.06.2026)
فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران على جدول الأعمال نتيجة الفيتو الروسي والصيني.
وقال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن: "إن تسييس مداولات مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يؤدي إلا إلى تأجيج التصعيد والإضرار بفرص التوصل إلى حل تفاوضي".
وأضاف: "نود أن نؤكد أن تسييس عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة لن يؤدي إلا إلى تأجيج دوامة التصعيد والتأثير سلباً على فرص التوصل إلى حل تفاوضي".
وأكد الدبلوماسي الروسي أن مثل هذا النهج من شأنه أن يعيق تهيئة الظروف لاستئناف أنشطة التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ، والتي تم تقويضها من خلال تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل .
وذكر نيبنزيا أيضاً أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران لم تشير أبداً إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت تقوم بتحويل اليورانيوم لأغراض عسكرية.