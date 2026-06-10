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https://sarabic.ae/20260610/ترامب-إيران-ستدفع-ثمن-تأخرها-كثيرا-في-التفاوض-1114230482.html
ترامب: إيران ستدفع ثمن تأخرها كثيرا في التفاوض
ترامب: إيران ستدفع ثمن تأخرها كثيرا في التفاوض
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ"هزيمة نكراء"، معتبرًا أن الجيش الإيراني يمر بحالة من الفوضى والتخبط على مختلف المستويات. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T12:18+0000
2026-06-10T12:18+0000
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وأضاف ترامب، أن العديد من مكونات الجيش الإيراني، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، لم تعد تمتلك القدرات التي كانت تتمتع بها سابقاً، وفق تعبيره.وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن طهران أهدرت فرصًا عديدة خلال فترة المفاوضات، مؤكداً أنها أضاعت وقتاً طويلاً في التفاوض على اتفاق كان من الممكن أن يحقق لها مكاسب كبيرة، مضيفاً أن عليها الآن تحمل تبعات قراراتها.كما اعتبر ترامب، أن إيران "تتحدث أكثر مما تفعل"، معلناً أن ما وصفه بـ"عهد متنمر للشرق الأوسط" قد انتهى، في إشارة إلى السياسات الإقليمية الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260610/الأردن-يعلن-إسقاط-5-صواريخ-أطلقت-من-إيران-باتجاه-منطقة-الأزرق-1114224817.html
https://sarabic.ae/20260609/مجلس-الأمن-يفشل-في-إدراج-بند-عدم-الانتشار-النووي-بشأن-إيران--نتيجة-الفيتو-الروسي-والصيني-1114216823.html
https://sarabic.ae/20260610/أردوغان-إسرائيل-أصبحت-تهديدا-للأمن-والاستقرار-العالمي-1114228247.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: إيران ستدفع ثمن تأخرها كثيرا في التفاوض

12:18 GMT 10.06.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© REUTERS Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ"هزيمة نكراء"، معتبرًا أن الجيش الإيراني يمر بحالة من الفوضى والتخبط على مختلف المستويات.
وأضاف ترامب، أن العديد من مكونات الجيش الإيراني، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، لم تعد تمتلك القدرات التي كانت تتمتع بها سابقاً، وفق تعبيره.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن طهران أهدرت فرصًا عديدة خلال فترة المفاوضات، مؤكداً أنها أضاعت وقتاً طويلاً في التفاوض على اتفاق كان من الممكن أن يحقق لها مكاسب كبيرة، مضيفاً أن عليها الآن تحمل تبعات قراراتها.
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09:05 GMT
كما اعتبر ترامب، أن إيران "تتحدث أكثر مما تفعل"، معلناً أن ما وصفه بـ"عهد متنمر للشرق الأوسط" قد انتهى، في إشارة إلى السياسات الإقليمية الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".
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أمس, 21:03 GMT
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
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11:21 GMT
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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