https://sarabic.ae/20260610/الأردن-يعلن-إسقاط-5-صواريخ-أطلقت-من-إيران-باتجاه-منطقة-الأزرق-1114224817.html
الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ "أطلقت من إيران" باتجاه منطقة الأزرق
الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ "أطلقت من إيران" باتجاه منطقة الأزرق
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء، خمسة صواريخ أُطلقت من إيران... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T09:05+0000
2026-06-10T09:05+0000
2026-06-10T09:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن عملية الاعتراض تمت بنجاح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في المنطقة المستهدفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأوضح المصدر أن الفرق الهندسية المختصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات. كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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أخبار الأردن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ "أطلقت من إيران" باتجاه منطقة الأزرق
أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء، خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن عملية الاعتراض تمت بنجاح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في المنطقة المستهدفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية
.
وأوضح المصدر أن الفرق الهندسية المختصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ
التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أجواء المملكة وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس
.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل
، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.