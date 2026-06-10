https://sarabic.ae/20260610/وزير-الحرب-الأميركي-لا-يستبعد-أن-تستمر-الولايات-المتحدة-في-شن-الهجمات-على-إيران-حتى-ليلة-الغد-1114243780.html

وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد أن تستمر الولايات المتحدة في شن الهجمات على إيران حتى ليلة الغد

وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد أن تستمر الولايات المتحدة في شن الهجمات على إيران حتى ليلة الغد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد أن تستمر الولايات المتحدة في شن الهجمات على إيران حتى ليلة الغد. 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T20:52+0000

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وأضاف هيغسيث: "إن القيادة المركزية ستشن هجمات قوية ضد إيران الليلة مثلما تعهد ترامب"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستكثف هجماتها على إيران الليلة وستقصف بنى تحتية رئيسية ".وأردف وزير الحرب الأمريكي: "الرئيس دونالد ترامب هو أفضل صانع صفقات في العالم. إنه على استعداد لعقد صفقة. وسيكون من الحكمة أن تقبل إيران بها".وكان االرئيس الأمريكي دونالد ترامب،صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مرضيا سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".وأشاد بجهود باكستان في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قائلا: "إنهم (الباكستانيون) يعملون، وما زالوا يحاولون حثّهم (الإيرانيين) على فعل الصواب".وكان ترامب ذكر في منشور عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال"، أن "إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض بشأن الاتفاق الذي كان جيدًا لها وعليها الآن "دفع الثمن".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260610/ترامب-الولايات-المتحدة-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-وتسعى-إلى-اتفاق-قابل-للتنفيذ--1114240561.html

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