https://sarabic.ae/20260610/ترامب-لولاي-ما-كانت-إسرائيل-موجودة-1114243406.html

ترامب: لولاي ما كانت إسرائيل موجودة

ترامب: لولاي ما كانت إسرائيل موجودة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه لولاه "لما كانت إسرائيل موجودة"، مضيفا أن المفاوضات مع إيران "تتقدم بشكل ممتاز". 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T20:32+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الرئيس ترامب أن المفاوضات مع إيران "تتقدم بشكل ممتاز"، دون ذكر تفاصيل أكثر.وجاء تصريح الرئيس الأمريكي مقتضبا بعد وقت قصير من حديثه عن اعتزام الولايات المتحدة "ضرب إيران اليوم الأربعاء".وأشار ترامب، لهيئة البث الإسرائيلية أنه "لولاي لما كانت إسرائيل موجودة"، مضيفا أنه "من دوني لم تكن إسرائيل موجودة ونتقدم بشكل ممتاز مع إيران".وفي وقت سابق الأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مرضيا سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم اليوم بقوة أيضا".وأشاد بجهود باكستان في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قائلا: "إنهم (الباكستانيون) يعملون، وما زالوا يحاولون حثّهم (الإيرانيين) على فعل الصواب".وكان ترامب ذكر في منشور عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال"، أن "إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض بشأن الاتفاق الذي كان جيدًا لها وعليها الآن "دفع الثمن".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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