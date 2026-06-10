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هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
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هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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https://sarabic.ae/20260610/ترامب-الولايات-المتحدة-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-وتسعى-إلى-اتفاق-قابل-للتنفيذ--1114240561.html
ترامب: الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ
ترامب: الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T18:18+0000
2026-06-10T18:18+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
العالم
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وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مرضيا سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".وأشاد بجهود باكستان في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قائلا: "إنهم (الباكستانيون) يعملون، وما زالوا يحاولون حثّهم (الإيرانيين) على فعل الصواب".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260610/ترامب-الولايات-المتحدة-تعتزم-شن-هجمات-واسعة-النطاق-على-إيران-1114238706.html
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-سننتصر-في-الحرب-على-إيران-قريبا-1114216089.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, العالم

ترامب: الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ

18:18 GMT 10.06.2026
© REUTERS Kevin Lamarqueالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مرضيا سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم اليوم بقوة أيضا".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق على إيران
16:36 GMT
وأشاد بجهود باكستان في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قائلا: "إنهم (الباكستانيون) يعملون، وما زالوا يحاولون حثّهم (الإيرانيين) على فعل الصواب".

وكان ترامب ذكر في منشور عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال"، أن "إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض بشأن الاتفاق الذي كان جيدًا لها وعليها الآن "دفع الثمن".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
ترامب: سننتصر في الحرب على إيران قريبا
أمس, 20:51 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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