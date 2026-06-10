https://sarabic.ae/20260610/ترامب-الولايات-المتحدة-تعتزم-شن-هجمات-واسعة-النطاق-على-إيران-1114238706.html

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق على إيران

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق على إيران

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T16:36+0000

2026-06-10T16:36+0000

2026-06-10T16:36+0000

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إيران

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وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقًا (مع إيران) مُرضيًا... سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي". وأشاد بجهود باكستان في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قائلا: "إنهم (الباكستانيون) يعملون، وما زالوا يحاولون حثّهم (الإيرانيين) على فعل الصواب". وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، إنه يدرس توجيه ضربات جديدة ضد منشآت طاقة وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما وصفه بـ"مماطلة" إيران وتعاملها مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.

https://sarabic.ae/20260610/ترامب-أقترب-من-إصدار-أوامر-بشن-هجمات-على-جسور-ومحطات-طاقة-في-إيران-1114231005.html

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