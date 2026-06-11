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الحرس الثوري الإيراني يحذر الأمريكيين: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم
الحرس الثوري الإيراني يحذر الأمريكيين: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، مخاطبا الأمريكيين، بأنه "سيتم تحويل المنطقة إلى جحيم لهم لو أرادوا جعل مضيق هرمز... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T05:40+0000
2026-06-11T05:40+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن العميد مجيد موسوي، قوله: "هل تريدون جعل مضيق هرمز المقدّس غير آمن؟! سنحوّل المنطقة إلى جحيم لكم من كل أنحاء إيران".وأضاف القائد العسكري الإيراني: "هذا هو الرد على وقاحة الأمريكيين في المنطقة بإذن الله".وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران.وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" إن القوات الأمريكية استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران"، مضيفة أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية والقوات الجوية والبحرية استخدمت "ذخائر دقيقة" ضد أهداف قالت إنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية في المياه الإقليمية.وذكرت القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، مؤكدة أن قواتها "تظل في حالة يقظة واستعداد كاملين".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260611/الجيش-الأمريكي-استكمال-موجة-الهجمات-الأخيرة-على-إيران-1114245995.html
https://sarabic.ae/20260610/خاتم-الأنبياء-الإيراني-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-أمام-جميع-السفن-والناقلات-1114245129.html
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أخبار إيران, العالم, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يحذر الأمريكيين: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم

05:40 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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صرح قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، مخاطبا الأمريكيين، بأنه "سيتم تحويل المنطقة إلى جحيم لهم لو أرادوا جعل مضيق هرمز غير آمن".
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن العميد مجيد موسوي، قوله: "هل تريدون جعل مضيق هرمز المقدّس غير آمن؟! سنحوّل المنطقة إلى جحيم لكم من كل أنحاء إيران".
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الجيش الأمريكي: استكمال موجة الهجمات الأخيرة على إيران
01:37 GMT
وأضاف القائد العسكري الإيراني: "هذا هو الرد على وقاحة الأمريكيين في المنطقة بإذن الله".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" إن القوات الأمريكية استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران"، مضيفة أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية والقوات الجوية والبحرية استخدمت "ذخائر دقيقة" ضد أهداف قالت إنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية في المياه الإقليمية.
وذكرت القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، مؤكدة أن قواتها "تظل في حالة يقظة واستعداد كاملين".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن
أمس, 22:51 GMT
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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