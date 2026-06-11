https://sarabic.ae/20260611/الجيش-الأمريكي-استكمال-موجة-الهجمات-الأخيرة-على-إيران-1114245995.html

الجيش الأمريكي: استكمال موجة الهجمات الأخيرة على إيران

الجيش الأمريكي: استكمال موجة الهجمات الأخيرة على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران. 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T01:37+0000

2026-06-11T01:37+0000

2026-06-11T01:39+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" إن القوات الأمريكية استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران".وأضاف البيان أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية والقوات الجوية والبحرية استخدمت "ذخائر دقيقة" ضد أهداف قالت إنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية في المياه الإقليمية.وذكرت القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، مؤكدة أن قواتها "تظل في حالة يقظة واستعداد كاملين".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران.وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الأمريكي-قواتنا-بدأت-ضربات-دفاعية-ضد-أهداف-متعددة-في-إيران-1114244715.html

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