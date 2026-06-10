https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الأمريكي-السفن-التجارية-تواصل-عبور-مضيق-هرمز-1114245696.html

الجيش الأمريكي: السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز

الجيش الأمريكي: السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، مزاعم إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة البحرية، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية عبر الممر المائي. 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T23:57+0000

2026-06-10T23:57+0000

2026-06-11T00:02+0000

مضيق هرمز

إيران

أخبار إيران

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وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "الادعاء: يزعم الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق".وأضافت: "الحقيقة: السفن التجارية تواصل الليلة العبور إلى مضيق هرمز والخروج منه".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرًا من أن أي محاولة لعبور المضيق ستتعرض للاستهداف.في السياق، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، استهداف سفينتين قالت إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بصورة غير قانونية، في ظل قرار إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران.وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260610/خاتم-الأنبياء-الإيراني-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-أمام-جميع-السفن-والناقلات-1114245129.html

إيران

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مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران