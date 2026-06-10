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قوة دفاع البحرين: إحباط "هجمات إيرانية" بالصواريخ والطائرات المسيرة واستعداد كامل لحماية المملكة
قوة دفاع البحرين: إحباط "هجمات إيرانية" بالصواريخ والطائرات المسيرة واستعداد كامل لحماية المملكة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، أن إيران تواصل ما وصفته بـ"نهجها العدائي الممنهج" من خلال تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T08:02+0000
2026-06-10T08:02+0000
البحرين
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وأكدت القيادة العامة، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت، بفضل جاهزيتها القتالية العالية وكفاءة كوادرها العسكرية، من اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية المعادية، وإحباط "الاعتداءات الإيرانية" قبل وصولها إلى أهدافها. وشددت القيادة على أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد الدفاعي، بما يضمن حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها. كما أكدت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع هذه الأجسام، بما يكفل الحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. وأشارت القيادة العامة إلى أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة. وفي ختام بيانها، أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يبديه منتسبوها من كفاءة قتالية عالية ويقظة مستمرة في أداء واجبهم الوطني، مؤكدة مواصلة جهودها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260610/بيان-مصري-بشأن-الهجوم-الإيراني-على-مواقع-في-الأردن-والبحرين-والكويت-1114221469.html
https://sarabic.ae/20260610/إعلام-الولايات-المتحدة-تشن-موجة-ثالثة-من-الضربات-على-إيران-1114218474.html
https://sarabic.ae/20260609/القيادة-المركزية-القوات-الأمريكية-بدأت-تنفيذ-ضربات-دفاعية-ضد-إيران-1114217904.html
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البحرين, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

قوة دفاع البحرين: إحباط "هجمات إيرانية" بالصواريخ والطائرات المسيرة واستعداد كامل لحماية المملكة

08:02 GMT 10.06.2026
© flickr.com / Paolo Gambaالبحرين - المنامة
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© flickr.com / Paolo Gamba
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، أن إيران تواصل ما وصفته بـ"نهجها العدائي الممنهج" من خلال تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت المدنيين في مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت، بفضل جاهزيتها القتالية العالية وكفاءة كوادرها العسكرية، من اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية المعادية، وإحباط "الاعتداءات الإيرانية" قبل وصولها إلى أهدافها.
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
مصر تدين الهجوم الإيراني على الأردن والبحرين والكويت
07:30 GMT
وشددت القيادة على أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد الدفاعي، بما يضمن حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.

كما أكدت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع هذه الأجسام، بما يكفل الحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشارت القيادة العامة إلى أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إعلام: الولايات المتحدة تشن موجة ثالثة من الضربات على إيران
01:00 GMT
وفي ختام بيانها، أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يبديه منتسبوها من كفاءة قتالية عالية ويقظة مستمرة في أداء واجبهم الوطني، مؤكدة مواصلة جهودها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
القيادة المركزية: القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران
أمس, 21:39 GMT
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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