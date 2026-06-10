https://sarabic.ae/20260610/قوة-دفاع-البحرين-إحباط-هجمات-إيرانية-بالصواريخ-والطائرات-المسيرة-واستعداد-كامل-لحماية-المملكة--1114221739.html

قوة دفاع البحرين: إحباط "هجمات إيرانية" بالصواريخ والطائرات المسيرة واستعداد كامل لحماية المملكة

قوة دفاع البحرين: إحباط "هجمات إيرانية" بالصواريخ والطائرات المسيرة واستعداد كامل لحماية المملكة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، أن إيران تواصل ما وصفته بـ"نهجها العدائي الممنهج" من خلال تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T08:02+0000

2026-06-10T08:02+0000

2026-06-10T08:02+0000

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وأكدت القيادة العامة، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت، بفضل جاهزيتها القتالية العالية وكفاءة كوادرها العسكرية، من اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية المعادية، وإحباط "الاعتداءات الإيرانية" قبل وصولها إلى أهدافها. وشددت القيادة على أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد الدفاعي، بما يضمن حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها. كما أكدت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع هذه الأجسام، بما يكفل الحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. وأشارت القيادة العامة إلى أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة. وفي ختام بيانها، أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يبديه منتسبوها من كفاءة قتالية عالية ويقظة مستمرة في أداء واجبهم الوطني، مؤكدة مواصلة جهودها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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