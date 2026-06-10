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بيان مصري بشأن الهجوم الإيراني على مواقع في الأردن والبحرين والكويت
بيان مصري بشأن الهجوم الإيراني على مواقع في الأردن والبحرين والكويت
سبوتنيك عربي
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، الضربات الإيرانية التي استهدفت مواقع في الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الدول الثلاث... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت مصر، في بيان رسمي، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مشددة على دعمها للإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مصالحها الوطنية.وأوضحت القاهرة أن أمن واستقرار الدول العربية يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة موقفها الرافض بشكل قاطع لأي ممارسات أو تحركات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها.كما شددت مصر على أهمية العمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيداً من التوترات والتداعيات الأمنية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وأضاف البيان أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة وأن الردود الإيرانية ستتصاعد في حال استمرار الهجمات.وفي سياق متصل، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، أن "الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات قوية ضد عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، رداً على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد".وأكد المقر، في بيان له، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد على أي هجمات جديدة"، محذراً من أن تكرار أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيقابل بهجمات أكثر قسوة واتساعاً ضد أهداف محددة في المنطقة.وشنت الولايات المتحدة، هجمات على إيران، وذلك ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق اليوم، في معرض تعليقه على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.وأضاف: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260609/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-لدعم-الحل-الدبلوماسي-بشأن-إيران-وتؤكد-استعدادها-للمساعدة-1114209992.html
https://sarabic.ae/20260609/حزب-الله-رد-إيران-على-إسرائيل-هدفه-إلزامها-بوقف-النار-في-لبنان-1114194855.html
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https://sarabic.ae/20260609/ترامب-أؤمن-بالرد-بقوة-وهذا-نهجي-ولدينا-اتفاق-جيد-جدًا-مع-إيران-1114218094.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بيان مصري بشأن الهجوم الإيراني على مواقع في الأردن والبحرين والكويت

07:30 GMT 10.06.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo
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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، الضربات الإيرانية التي استهدفت مواقع في الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها"، مؤكدة رفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار الدول العربية.
وأكدت مصر، في بيان رسمي، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مشددة على دعمها للإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مصالحها الوطنية.
وأوضحت القاهرة أن أمن واستقرار الدول العربية يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة موقفها الرافض بشكل قاطع لأي ممارسات أو تحركات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة
أمس, 20:04 GMT
كما شددت مصر على أهمية العمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيداً من التوترات والتداعيات الأمنية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
"حزب الله": رد إيران على إسرائيل هدفه إلزامها بوقف النار في لبنان
أمس, 12:31 GMT
وأضاف البيان أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة وأن الردود الإيرانية ستتصاعد في حال استمرار الهجمات.
وفي سياق متصل، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، أن "الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات قوية ضد عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، رداً على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد".
وأكد المقر، في بيان له، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد على أي هجمات جديدة"، محذراً من أن تكرار أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيقابل بهجمات أكثر قسوة واتساعاً ضد أهداف محددة في المنطقة.
وشنت الولايات المتحدة، هجمات على إيران، وذلك ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
أمس, 06:32 GMT
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق اليوم، في معرض تعليقه على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".
وأضاف: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".
وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدًا مع إيران
أمس, 23:12 GMT
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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