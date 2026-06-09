https://sarabic.ae/20260609/مندوب-إيران-في-الأمم-المتحدة-أعتقد-أن-جميع-الأطراف-عادت-إلى-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1114184776.html
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن اتفاق وقف إطلاق النار القائم يعد شاملاً ويغطي المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان، مشيراً إلى وجود التزام... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال إيرواني، في تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية: "أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار".وأضاف أن بلاده تواصل تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق الجاري العمل عليه، موضحاً أن الاتصالات تتركز على صياغة النص النهائي للتفاهمات بين الجانبين.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بات قريبا"، مشيرا إلى أنه قد يمتلك تصورًا واضحًا بشأن الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال ترامب، إن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه سيكون "أفضل من اتفاق أوباما"، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق فشل في كبح الأنشطة النووية الإيرانية.وأضاف أن "التفاهمات المتعلقة بالشرق الأوسط وصلت إلى مراحلها النهائية"، متوقعًا أن تشهد المنطقة مزيدًا من الهدوء بعد اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة تتجه نحو حرمان إيران بالكامل من السلاح النووي"، مؤكدًا أن الحصار الاقتصادي يمثل خيارًا أفضل من اللجوء إلى العمل العسكري.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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https://sarabic.ae/20260609/انس-الولايات-المتحدة-ستواصل-سعيها-لإبرام-اتفاق-نووي-مع-إيران-سواء-أعجب-ذلك-إسرائيل-أم-لا-1114183056.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن اتفاق وقف إطلاق النار القائم يعد شاملاً ويغطي المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان، مشيراً إلى وجود التزام من مختلف الأطراف ببنود التهدئة.
وقال إيرواني، في تصريحات لوكالة
"إرنا" الإيرانية: "أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار".
وأضاف أن بلاده تواصل تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق الجاري العمل عليه، موضحاً أن الاتصالات تتركز على صياغة النص النهائي للتفاهمات بين الجانبين.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بات قريبا
"، مشيرا إلى أنه قد يمتلك تصورًا واضحًا بشأن الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال ترامب، إن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه سيكون "أفضل من اتفاق أوباما"، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق فشل في كبح الأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن "التفاهمات المتعلقة بالشرق الأوسط وصلت إلى مراحلها النهائية"، متوقعًا أن تشهد المنطقة مزيدًا من الهدوء بعد اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار.
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة تتجه نحو حرمان إيران بالكامل من السلاح النووي"، مؤكدًا أن الحصار الاقتصادي يمثل خيارًا أفضل من اللجوء إلى العمل العسكري.
وأشار إلى أن واشنطن تفرض حصارًا بحريًا محكمًا على إيران، موضحًا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه عقب توقيع اتفاق مع طهران خلال يومين أو ثلاثة أيام، في حين أن اللجوء إلى الخيار العسكري من شأنه إبقاء المضيق مغلقًا لفترة طويلة.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.