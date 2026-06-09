https://sarabic.ae/20260609/حزب-الله-رد-إيران-على-إسرائيل-هدفه-إلزامها-بوقف-النار-في-لبنان-1114194855.html

"حزب الله": رد إيران على إسرائيل هدفه إلزامها بوقف النار في لبنان

"حزب الله": رد إيران على إسرائيل هدفه إلزامها بوقف النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الرد الصاروخي الإيراني على استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية، يهدف إلى الضغط على تل أبيب من أجل الالتزام باتفاق... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T12:31+0000

2026-06-09T12:31+0000

2026-06-09T12:31+0000

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وذكر الحزب في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرد الإيراني يعد رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني تجاه لبنان، بعدما تمادت إسرائيل في ارتكاب جرائمها، وعاودت استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يؤكد استخفافها بكل الاتفاقات الدولية".وأفاد الحزب اللبناني بأن "الرد جاء للتأكيد أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تُصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو الصهيوني قبل غيره، وهذه هي الرسالة التي أرادت إيران أن تبعثها بوضوح وقوة إلى كل المعنيين بجهود دعم الاستقرار في المنطقة".واعتبر الحزب أن "الدعم الإيراني يؤكد وقوف طهران إلى جانب لبنان"، وأشاد بما وصفه بـ"تحملها أعباء سياسية ومادية في هذا الإطار".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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