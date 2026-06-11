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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260611/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يرغب-في-المشاركة-في-مفاوضات-أوكرانيا-ضمن-وفد-موحد-مناهض-لروسيا-1114259041.html
موسكو: الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة في مفاوضات أوكرانيا ضمن وفد موحد مناهض لروسيا
موسكو: الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة في مفاوضات أوكرانيا ضمن وفد موحد مناهض لروسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة في مفاوضات أوكرانيا ضمن وفد موحد يضم الغرب وكييف في مواجهة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T13:07+0000
2026-06-11T13:07+0000
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وكتبت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية تعليقًا على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي استبعدت فيها قيام أوروبا بدور "وسيط محايد" بين موسكو وكييف بسبب دعمها لأوكرانيا: "هكذا تكون قد اعترفت (كالاس)، بأن أوروبا تطمح إلى مقعد على طاولة المفاوضات ضمن جزء من وفد مشترك للغرب وأوكرانيا ضد روسيا".وقالت: "ينتهج الأوروبيون مسارًا يهدف إلى منع تهيئة الظروف للتفاوض حول سلام شامل وعادل ودائم حقا. واللافت أنهم لا يخفون ذلك".وقالت: "تظاهر قادة هذه الدول بالدعوة إلى السلام بتصريحاتهم، لكنهم في الواقع يضعون شروطًا غير مقبولة مسبقًا، ويزيدون إنتاج الأسلحة بعيدة المدى لكييف، ويتخذون عمومًا خطوات لعسكرة أوكرانيا وأوروبا".وفي وقت سابق، صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن أوروبا لن تلعب دور الوسيط المحايد بين موسكو وكييف، لأنها تدعم أوكرانيا.واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلامموسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الروسية-لسفراء-ألمانيا-وفرنسا-وبريطانيا-سياساتكم-تؤجج-الصراع-في-أوكرانيا-1114254880.html
https://sarabic.ae/20260609/الكرملين-الأوروبيون-يركزون-على-مواصلة-الحرب-أكثر-من-مفاوضات-السلام-1114191637.html
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موسكو: الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة في مفاوضات أوكرانيا ضمن وفد موحد مناهض لروسيا

13:07 GMT 11.06.2026
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Vladimir Baranov
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة في مفاوضات أوكرانيا ضمن وفد موحد يضم الغرب وكييف في مواجهة روسيا.
وكتبت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية تعليقًا على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي استبعدت فيها قيام أوروبا بدور "وسيط محايد" بين موسكو وكييف بسبب دعمها لأوكرانيا: "هكذا تكون قد اعترفت (كالاس)، بأن أوروبا تطمح إلى مقعد على طاولة المفاوضات ضمن جزء من وفد مشترك للغرب وأوكرانيا ضد روسيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مبادرات "السلام" التي تطلقها دول غربية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن أوكرانيا تهدف إلى منع تهيئة الظروف اللازمة للتفاوض حول سلام راسخ ومستدام حقًا.

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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وقالت: "ينتهج الأوروبيون مسارًا يهدف إلى منع تهيئة الظروف للتفاوض حول سلام شامل وعادل ودائم حقا. واللافت أنهم لا يخفون ذلك".

وأوضحت أن قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يتظاهرون بالدعوة إلى السلام، لكنهم في الواقع يتخذون خطوات لعسكرة أوكرانيا وأوروبا.

وقالت: "تظاهر قادة هذه الدول بالدعوة إلى السلام بتصريحاتهم، لكنهم في الواقع يضعون شروطًا غير مقبولة مسبقًا، ويزيدون إنتاج الأسلحة بعيدة المدى لكييف، ويتخذون عمومًا خطوات لعسكرة أوكرانيا وأوروبا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
9 يونيو, 10:43 GMT
وفي وقت سابق، صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن أوروبا لن تلعب دور الوسيط المحايد بين موسكو وكييف، لأنها تدعم أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام.
واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
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