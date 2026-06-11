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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الروسية-لسفراء-ألمانيا-وفرنسا-وبريطانيا-سياساتكم-تؤجج-الصراع-في-أوكرانيا-1114254880.html
الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا
الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم خلال لقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T11:41+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اللقاء: "تم عرض تقييم موضوعي للسياسات الهدامة التي تنتهجها قيادات بلدانهم تجاه الأزمة الأوكرانية، والتي تهدف إلى تحفيز نظام كييف بشكل أقصى لمواصلة الحرب ضد روسيا بالنيابة عن "تحالف الراغبين" الغربي وعلى حسابه وبدعم مباشر منه".وجاء في البيان: "تم إيضاح المقاربة الأساسية للجانب الروسي في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع استنادا إلى القضاء على أسبابه الجذرية".وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلامموسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا

الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا

11:41 GMT 11.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم خلال لقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، عرض تقييم موضوعي للسياسات "التخريبية" التي تنتهجها قيادات بلدانهم تجاه الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اللقاء: "تم عرض تقييم موضوعي للسياسات الهدامة التي تنتهجها قيادات بلدانهم تجاه الأزمة الأوكرانية، والتي تهدف إلى تحفيز نظام كييف بشكل أقصى لمواصلة الحرب ضد روسيا بالنيابة عن "تحالف الراغبين" الغربي وعلى حسابه وبدعم مباشر منه".

وأفاد البيان بأن غالوزين، خلال اللقاء، أوضح سعي روسيا لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع في أوكرانيا استناداً إلى معالجة أسبابه الجذرية.

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وجاء في البيان: "تم إيضاح المقاربة الأساسية للجانب الروسي في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع استنادا إلى القضاء على أسبابه الجذرية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام.

وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".
واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
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