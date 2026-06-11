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الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم خلال لقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اللقاء: "تم عرض تقييم موضوعي للسياسات الهدامة التي تنتهجها قيادات بلدانهم تجاه الأزمة الأوكرانية، والتي تهدف إلى تحفيز نظام كييف بشكل أقصى لمواصلة الحرب ضد روسيا بالنيابة عن "تحالف الراغبين" الغربي وعلى حسابه وبدعم مباشر منه".وجاء في البيان: "تم إيضاح المقاربة الأساسية للجانب الروسي في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع استنادا إلى القضاء على أسبابه الجذرية".وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلامموسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية

https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html

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