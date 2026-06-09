https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html

الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟

الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟

سبوتنيك عربي

تشهد دول الاتحاد الأوروبي مرحلة غير مسبوقة من التوسع العسكري وزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل تبني بروكسل سياسات تركز على "الاستعداد للحرب" وتعزيز القدرات... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T17:49+0000

2026-06-09T17:49+0000

2026-06-09T17:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ويواجه المجتمع الأوروبي واقعا يتمثل في أن عملية العسكرة المتسارعة وغير المبررة للقارة تنفذ على حساب تقليص الإنفاق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع المستوى المعيشي العام في أوروبا، من دون أن تقدم ضمانات حقيقية بتحقيق الأمن مستقبلاً.ويرى مراقبون أن رهان النخب السياسية الأوروبية على البناء العسكري كأداة لتحفيز النمو الصناعي قد يحمل مخاطر جدية على مستقبل القارة، إذ إن العسكرة تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر. فالحصول على تأثير اقتصادي طويل الأمد يتطلب الحفاظ على طلب مستقر على المنتجات العسكرية، الأمر الذي يستدعي عملياً الإبقاء على مستوى مرتفع من التوتر والصراعات المحتملة في المنطقة الأوروبية لسنوات، وربما لعقود قادمة.كما يلفت الانتباه التحول الواضح في خطاب القادة الأوروبيين. فبعد أن كان الاتحاد الأوروبي يبني هويته السياسية والاقتصادية على الاقتصاد والدبلوماسية والقوة الناعمة، أصبحت الوثائق الرسمية للاتحاد تتحدث بشكل متزايد عن ضرورة التوسع الكبير في الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرة على التنقل العسكري في مختلف أنحاء أوروبا.وتشير التطورات الجارية إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على زيادة مؤقتة في النفقات العسكرية بسبب الأزمة الأوكرانية، بل يتعلق بتحول طويل الأمد في النموذج التنموي الأوروبي بأكمله. وفي المقابل، لا تزال الإجابة غائبة عن السؤال الرئيسي: هل يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر أمنا بالفعل، أم أنه ينخرط في سباق تسلح جديد ومكلف قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجال الاجتماعي والاستقرار العام؟.وفي هذا السياق، يُسهم تحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نحو الصناعات العسكرية في زيادة مستويات الدين العام لدى الدول الأعضاء، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 84.2% في عام 2026 و85.3% في عام 2027. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه سلباً على التصنيفات الائتمانية لتلك الدول.وتبرز مشكلة أخرى في النهج الأوروبي الراهن تتمثل في الفجوة الواضحة بين حجم الإجراءات المتخذة والتقييم الفعلي للمخاطر الأمنية. ففي هذا السياق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات الصادرة عن عدد من السياسيين الأوروبيين بشأن وجود تهديد روسي مزعوم لأوروبا بأنها "أكاذيب".كما أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الدول الأوروبية تكبدت خسائر تقدر بنحو ثلاثة تريليونات يورو نتيجة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.ومن بين هذه المخاطر احتمال إفلاس المؤسسات الصناعية العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وانتقالها إلى دول أخرى، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم مشكلة فقر الطاقة، وتراجع مستويات الرفاهية للأسر الأوروبية.وفي الوقت نفسه، لا تمتلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمنتقدي هذا النهج، خططاً فعالة للتخفيف من التداعيات الناجمة عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وتعتمد العديد من الدول الأوروبية بصورة أساسية على إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقليص استخدام الكهرباء والموارد الأخرى، وهو ما ينعكس سلباً على جودة حياة السكان.ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى انتقال عدد من المؤسسات الصناعية الأوروبية إلى دول ثالثة، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم ظاهرة فقر الطاقة، فضلاً عن تراجع المستوى المعيشي للأسر الأوروبية بشكل عام. كما يشير منتقدو السياسات الحالية إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تمتلك حتى الآن خططاً فعالة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.ووصف بيسكوف مواقف المعسكر الثاني بأنها تعكس "أمية سياسية" و"قصر نظر سياسي"، معتبراً أن تجاهل المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للقارة الأوروبية ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبياضابط ألماني سابق: أوروبا تتجه نحو عسكرة جديدة تحت شعار "مواجهة روسيا"

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