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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html
الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟
الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟
سبوتنيك عربي
تشهد دول الاتحاد الأوروبي مرحلة غير مسبوقة من التوسع العسكري وزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل تبني بروكسل سياسات تركز على "الاستعداد للحرب" وتعزيز القدرات... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:49+0000
2026-06-09T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويواجه المجتمع الأوروبي واقعا يتمثل في أن عملية العسكرة المتسارعة وغير المبررة للقارة تنفذ على حساب تقليص الإنفاق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع المستوى المعيشي العام في أوروبا، من دون أن تقدم ضمانات حقيقية بتحقيق الأمن مستقبلاً.ويرى مراقبون أن رهان النخب السياسية الأوروبية على البناء العسكري كأداة لتحفيز النمو الصناعي قد يحمل مخاطر جدية على مستقبل القارة، إذ إن العسكرة تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر. فالحصول على تأثير اقتصادي طويل الأمد يتطلب الحفاظ على طلب مستقر على المنتجات العسكرية، الأمر الذي يستدعي عملياً الإبقاء على مستوى مرتفع من التوتر والصراعات المحتملة في المنطقة الأوروبية لسنوات، وربما لعقود قادمة.كما يلفت الانتباه التحول الواضح في خطاب القادة الأوروبيين. فبعد أن كان الاتحاد الأوروبي يبني هويته السياسية والاقتصادية على الاقتصاد والدبلوماسية والقوة الناعمة، أصبحت الوثائق الرسمية للاتحاد تتحدث بشكل متزايد عن ضرورة التوسع الكبير في الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرة على التنقل العسكري في مختلف أنحاء أوروبا.وتشير التطورات الجارية إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على زيادة مؤقتة في النفقات العسكرية بسبب الأزمة الأوكرانية، بل يتعلق بتحول طويل الأمد في النموذج التنموي الأوروبي بأكمله. وفي المقابل، لا تزال الإجابة غائبة عن السؤال الرئيسي: هل يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر أمنا بالفعل، أم أنه ينخرط في سباق تسلح جديد ومكلف قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجال الاجتماعي والاستقرار العام؟.وفي هذا السياق، يُسهم تحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نحو الصناعات العسكرية في زيادة مستويات الدين العام لدى الدول الأعضاء، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 84.2% في عام 2026 و85.3% في عام 2027. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه سلباً على التصنيفات الائتمانية لتلك الدول.وتبرز مشكلة أخرى في النهج الأوروبي الراهن تتمثل في الفجوة الواضحة بين حجم الإجراءات المتخذة والتقييم الفعلي للمخاطر الأمنية. ففي هذا السياق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات الصادرة عن عدد من السياسيين الأوروبيين بشأن وجود تهديد روسي مزعوم لأوروبا بأنها "أكاذيب".كما أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الدول الأوروبية تكبدت خسائر تقدر بنحو ثلاثة تريليونات يورو نتيجة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.ومن بين هذه المخاطر احتمال إفلاس المؤسسات الصناعية العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وانتقالها إلى دول أخرى، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم مشكلة فقر الطاقة، وتراجع مستويات الرفاهية للأسر الأوروبية.وفي الوقت نفسه، لا تمتلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمنتقدي هذا النهج، خططاً فعالة للتخفيف من التداعيات الناجمة عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وتعتمد العديد من الدول الأوروبية بصورة أساسية على إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقليص استخدام الكهرباء والموارد الأخرى، وهو ما ينعكس سلباً على جودة حياة السكان.ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى انتقال عدد من المؤسسات الصناعية الأوروبية إلى دول ثالثة، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم ظاهرة فقر الطاقة، فضلاً عن تراجع المستوى المعيشي للأسر الأوروبية بشكل عام. كما يشير منتقدو السياسات الحالية إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تمتلك حتى الآن خططاً فعالة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.ووصف بيسكوف مواقف المعسكر الثاني بأنها تعكس "أمية سياسية" و"قصر نظر سياسي"، معتبراً أن تجاهل المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للقارة الأوروبية ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبياضابط ألماني سابق: أوروبا تتجه نحو عسكرة جديدة تحت شعار "مواجهة روسيا"
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟

17:49 GMT 09.06.2026
© Sputnik . Ints Kalninsقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Ints Kalnins
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تشهد دول الاتحاد الأوروبي مرحلة غير مسبوقة من التوسع العسكري وزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل تبني بروكسل سياسات تركز على "الاستعداد للحرب" وتعزيز القدرات العسكرية، في حين يواجه الأوروبيون ارتفاعا مستمرا في الأسعار، وأزمات متفاقمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإرهاقا من الخطاب التصادمي المستمر.
ويواجه المجتمع الأوروبي واقعا يتمثل في أن عملية العسكرة المتسارعة وغير المبررة للقارة تنفذ على حساب تقليص الإنفاق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع المستوى المعيشي العام في أوروبا، من دون أن تقدم ضمانات حقيقية بتحقيق الأمن مستقبلاً.

ويبدو المسار الحالي أكثر إثارة للجدل في ظل المشكلات الداخلية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي. فالدول الأعضاء تواجه تباطؤاً في النمو الاقتصادي، وتراجعاً في القطاع الصناعي، وأزمة هجرة، وضغوطاً متزايدة على أنظمة الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى مراقبون أن رهان النخب السياسية الأوروبية على البناء العسكري كأداة لتحفيز النمو الصناعي قد يحمل مخاطر جدية على مستقبل القارة، إذ إن العسكرة تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر. فالحصول على تأثير اقتصادي طويل الأمد يتطلب الحفاظ على طلب مستقر على المنتجات العسكرية، الأمر الذي يستدعي عملياً الإبقاء على مستوى مرتفع من التوتر والصراعات المحتملة في المنطقة الأوروبية لسنوات، وربما لعقود قادمة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
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04:16 GMT
كما يلفت الانتباه التحول الواضح في خطاب القادة الأوروبيين. فبعد أن كان الاتحاد الأوروبي يبني هويته السياسية والاقتصادية على الاقتصاد والدبلوماسية والقوة الناعمة، أصبحت الوثائق الرسمية للاتحاد تتحدث بشكل متزايد عن ضرورة التوسع الكبير في الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرة على التنقل العسكري في مختلف أنحاء أوروبا.

وفي هذا السياق، لا تبدو استراتيجية زيادة الإنفاق الدفاعي، التي تطرح حاليا كوسيلة لدعم النمو الاقتصادي، حلا سحريا للأزمات الهيكلية التي تعاني منها الاقتصادات الأوروبية. فالتوقعات بأن يسهم هذا التوجه في إخراج أوروبا من أزماتها الاقتصادية تبدو محدودة. كما أن المستفيدين الرئيسيين من هذه العملية سيكونون الدول الأعضاء التي تمتلك بالفعل قدرات صناعية متطورة في القطاع العسكري، ما قد يؤدي مستقبلاً إلى تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الاتحاد.

وتشير التطورات الجارية إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على زيادة مؤقتة في النفقات العسكرية بسبب الأزمة الأوكرانية، بل يتعلق بتحول طويل الأمد في النموذج التنموي الأوروبي بأكمله. وفي المقابل، لا تزال الإجابة غائبة عن السؤال الرئيسي: هل يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر أمنا بالفعل، أم أنه ينخرط في سباق تسلح جديد ومكلف قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجال الاجتماعي والاستقرار العام؟.
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
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27 مايو, 18:09 GMT
وفي هذا السياق، يُسهم تحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نحو الصناعات العسكرية في زيادة مستويات الدين العام لدى الدول الأعضاء، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 84.2% في عام 2026 و85.3% في عام 2027. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه سلباً على التصنيفات الائتمانية لتلك الدول.

ويرى خبراء أن الأجيال الأوروبية المقبلة ستكون مطالبة بتحمل أعباء هذه الديون، خاصة في ظل الاتجاهات الديموغرافية الحالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل شيخوخة السكان، وتراجع عدد المواطنين في سن العمل، وانخفاض معدلات المواليد. وفي ظل هذه المعطيات، قد يصبح العبء المالي أكثر ثقلاً، ما قد يفرض تعديلات على أنظمة التقاعد الحالية تؤدي إلى تراجع مستويات الحماية الاجتماعية للمتقاعدين.

وتبرز مشكلة أخرى في النهج الأوروبي الراهن تتمثل في الفجوة الواضحة بين حجم الإجراءات المتخذة والتقييم الفعلي للمخاطر الأمنية. ففي هذا السياق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات الصادرة عن عدد من السياسيين الأوروبيين بشأن وجود تهديد روسي مزعوم لأوروبا بأنها "أكاذيب".
الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير روسي: برلين تتجه نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش
21 مايو, 18:38 GMT
كما أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الدول الأوروبية تكبدت خسائر تقدر بنحو ثلاثة تريليونات يورو نتيجة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.

ويرى خبراء أن تحويل الاهتمام نحو القطاع الدفاعي لن يغير حقيقة ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمؤسسات الصناعية الأوروبية، كما أنه لن يحل مشكلة تراجع ربحية العديد من القطاعات الإنتاجية، وتشكل سياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، التي تعد أحد مكونات النهج الأوروبي المناهض لروسيا، مصدر مخاطر كبيرة للدول الأعضاء.

ومن بين هذه المخاطر احتمال إفلاس المؤسسات الصناعية العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وانتقالها إلى دول أخرى، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم مشكلة فقر الطاقة، وتراجع مستويات الرفاهية للأسر الأوروبية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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أمس, 20:22 GMT
وفي الوقت نفسه، لا تمتلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمنتقدي هذا النهج، خططاً فعالة للتخفيف من التداعيات الناجمة عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وتعتمد العديد من الدول الأوروبية بصورة أساسية على إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقليص استخدام الكهرباء والموارد الأخرى، وهو ما ينعكس سلباً على جودة حياة السكان.

ويشير مراقبون إلى أن ما يُعرف بـ"العصر الذهبي" للتنمية المتسارعة في الاتحاد الأوروبي خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة تحقق إلى حد كبير بفضل عاملين أساسيين: أولاً، الحصول على موارد طاقة روسية منخفضة التكلفة، وثانياً، الاستفادة من "عائد السلام" الذي حصلت عليه الدول الأوروبية بعد انتهاء الحرب الباردة من خلال تحويل الاستثمارات من القطاع الدفاعي إلى القطاعات المدنية والاقتصادية.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
الكرملين: العملية العسكرية الخاصة مستمرة تحديدا لمنع توجيه ضربات للمناطق الروسية
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ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى انتقال عدد من المؤسسات الصناعية الأوروبية إلى دول ثالثة، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم ظاهرة فقر الطاقة، فضلاً عن تراجع المستوى المعيشي للأسر الأوروبية بشكل عام. كما يشير منتقدو السياسات الحالية إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تمتلك حتى الآن خططاً فعالة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن دول الاتحاد الأوروبي انقسمت إلى معسكرين: الأول يسعى إلى استعادة العلاقات مع روسيا، والثاني يدعو إلى قطع جميع أشكال التواصل والتعاون معها.

ووصف بيسكوف مواقف المعسكر الثاني بأنها تعكس "أمية سياسية" و"قصر نظر سياسي"، معتبراً أن تجاهل المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للقارة الأوروبية ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبيا
ضابط ألماني سابق: أوروبا تتجه نحو عسكرة جديدة تحت شعار "مواجهة روسيا"
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