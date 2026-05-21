https://sarabic.ae/20260521/خبير-روسي-برلين-تتجه-نحو-عسكرة-الاقتصاد-وإعادة-تشكيل-الجيش-1113627891.html
خبير روسي: برلين تتجه نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، بأن السياسات الألمانية تجاه روسيا وأوكرانيا تشهد تحولا متسارعا نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش، مشيرا إلى أن...
2026-05-21T18:38+0000
أفاد الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، بأن السياسات الألمانية تجاه روسيا وأوكرانيا تشهد تحولا متسارعا نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش، مشيرا إلى أن برلين انتقلت من الدعم السياسي لكييف إلى مشاركة غير مباشرة في العمليات العسكرية، في إطار استعدادات غربية لمواجهة محتملة مع موسكو بحلول عام 2030.
وقال كنوتوف، إن الحديث عن تصاعد النزعة الانتقامية في ألمانيا لم يعد مجرد توصيف سياسي، بل بات يستند إلى مؤشرات عملية تتعلق بالسياسات العسكرية والإعلامية التي تنتهجها برلين خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح كنوتوف أن "جذور هذا التحول تعود إلى مرحلة اتفاقيتي "مينسك 1" و"مينسك 2"، عندما تعمدت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، تضليل الرئيس الروسي عبر دعم مسار تفاوضي شكلي، بينما كان الهدف الحقيقي، منح أوكرانيا الوقت لإعادة بناء جيشها والاستعداد للمواجهة العسكرية مع روسيا".
وأشار إلى أن الدعم الألماني لكييف تطور لاحقا من الإسناد السياسي واللوجستي إلى الإسهام مباشرة في تطوير الأسلحة والطائرات المسيّرة المستخدمة ضد الأراضي الروسية.
ولفت إلى أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، زار أوكرانيا في الآونة الأخيرة واطّلع على طائرات مسيّرة قال إنها طُورت بتكنولوجيا ألمانية وتستخدم في الهجمات داخل روسيا.
وأضاف: "نفذ الهجوم على موسكو وضواحيها بواسطة طائرات "بارس" المسيرة، المصنعة في ألمانيا. وقبل ذلك، عرضت الطائرة على بيستوريوس، الذي وافق، بناءً على ذلك، على استخدامها ضد السكان الروس".
وأكمل: "ثم صرّح زيلينسكي بأن الهدف الرئيسي لضربات الطائرات المسيرة ذات الأجنحة الثابتة هو السكان المدنيون، وأن الغرض من هذه الضربات هو خلق موقف سلبي تجاه السلطات، وبالتالي الوصول إلى وضع يجبر فيه السكان قيادة روسيا على إبرام معاهدة سلام بشروط أوكرانيا، وبشكل أساسي بشروط الغرب"، وفق قوله.
وتابع: "أعلنت ألمانيا أن جيشها يجب أن يكون الأقوى في أوروبا بحلول عام 2030، ولكنها، إلى جانب بولندا، تعتزم التنافس فيما بينها. ومع ذلك، يجري إعادة هيكلة الصناعة العسكرية لأغراض الحرب، لا سيما في مصانع "فولكس فاغن" و"مرسيدس"، ويجري تحويل الإنتاج من القطاع المدني إلى القطاع العسكري. وفي الوقت نفسه، يجري استبدال الجيش المتعاقد بجيش التجنيد الإجباري، ما يعني إعادة هيكلة الجيش".
وأضاف: "في الداخل، تغذى المشاعر المعادية لروسيا في وسائل الإعلام، التي تسيطر عليها الأحزاب الحكومية، بكل الوسائل الممكنة، والأهم من ذلك، أن ألمانيا تمارس ضغوطًا على المجر من أجل موقفها الموضوعي تجاه روسيا".
وأكمل: "يمارس ضغط مماثل على سلوفاكيا وروبرت فيكو، وفي حال حدوث أي موقف، يعرقل أول من ينتقد أي دولة تدعو إلى حوار متكافئ مع روسيا. ودائمًا ما يكون المستشار ميرتس، الذي يمثل الحكومة الألمانية فعليا، في طليعة هذه الجهود".
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الروسي أن ألمانيا تشهد إعادة صياغة للرواية التاريخية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، من خلال تحميل الاتحاد السوفييتي جزءاً من مسؤولية اندلاع الحرب، بدلا من تحميل ألمانيا النازية المسؤولية الأساسية.
ورأى كنوتوف أن الاستراتيجية العسكرية الألمانية الجديدة، التي تركز على روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، ترتبط باستعدادات غربية طويلة الأمد لمواجهة محتملة مع موسكو بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن توسيع حلف حلف شمال الأطلسي شرقا كان جزءاً من هذا المسار منذ سنوات.
وقال: "في الواقع، حددت العديد من الدول الغربية لنفسها موعدا نهائيا للاستعداد للحرب مع روسيا عام 2030. في رأيي، يعود ذلك إلى انتهاء ولاية فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين الرئاسية في عام 2030، ما سيُتيح فرصةً لمحاولة تغيير القيادة السياسية لبلادنا بالقوة، واستبدال من يركزون على حماية مصالح روسيا بمن ينتهجون سياسة موالية للغرب، كما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي"، وفق تعبيره.
وأضاف: "وفي ظل هذه الظروف، من الضروري، من جهة، تبرير تحميل روسيا مسؤولية التدهور الحاد في مستويات المعيشة في ألمانيا، على الرغم من إدراكنا التام أن الغاز الروسي كان أساس المعجزة الاقتصادية الألمانية. لم ترفض روسيا إمدادات الغاز، بل ألمانيا هي من قطعتها، لا روسيا".
وأشار الخبير إلى أن برلين تقوم بالسعي إلى بناء تحالف أوروبي تقوده ألمانيا سياسيا وعسكريا للضغط على روسيا، معتبرا أن ما يجري اليوم يمثل تحولاً جذرياً في العقيدة السياسية والأمنية الألمانية، وليس مجرد رد فعل على الحرب في أوكرانيا.
وختم كنوتوف تصريحاته بالقول إن ألمانيا أصبحت أحد أبرز الأطراف المؤثرة في استمرار الحرب، عبر تشجيع كييف على مواصلة القتال ورفض التسويات السياسية مع موسكو.