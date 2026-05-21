https://sarabic.ae/20260521/خبير-روسي-برلين-تتجه-نحو-عسكرة-الاقتصاد-وإعادة-تشكيل-الجيش-1113627891.html

خبير روسي: برلين تتجه نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش

خبير روسي: برلين تتجه نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، بأن السياسات الألمانية تجاه روسيا وأوكرانيا تشهد تحولا متسارعا نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيش، مشيرا إلى أن... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T18:38+0000

2026-05-21T18:38+0000

2026-05-21T18:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102452/89/1024528978_0:211:3500:2180_1920x0_80_0_0_78236be3659866564264c8e9e39bfa65.jpg

وقال كنوتوف، إن الحديث عن تصاعد النزعة الانتقامية في ألمانيا لم يعد مجرد توصيف سياسي، بل بات يستند إلى مؤشرات عملية تتعلق بالسياسات العسكرية والإعلامية التي تنتهجها برلين خلال السنوات الأخيرة.وأشار إلى أن الدعم الألماني لكييف تطور لاحقا من الإسناد السياسي واللوجستي إلى الإسهام مباشرة في تطوير الأسلحة والطائرات المسيّرة المستخدمة ضد الأراضي الروسية.ولفت إلى أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، زار أوكرانيا في الآونة الأخيرة واطّلع على طائرات مسيّرة قال إنها طُورت بتكنولوجيا ألمانية وتستخدم في الهجمات داخل روسيا.وأضاف: "نفذ الهجوم على موسكو وضواحيها بواسطة طائرات "بارس" المسيرة، المصنعة في ألمانيا. وقبل ذلك، عرضت الطائرة على بيستوريوس، الذي وافق، بناءً على ذلك، على استخدامها ضد السكان الروس".وتابع: "أعلنت ألمانيا أن جيشها يجب أن يكون الأقوى في أوروبا بحلول عام 2030، ولكنها، إلى جانب بولندا، تعتزم التنافس فيما بينها. ومع ذلك، يجري إعادة هيكلة الصناعة العسكرية لأغراض الحرب، لا سيما في مصانع "فولكس فاغن" و"مرسيدس"، ويجري تحويل الإنتاج من القطاع المدني إلى القطاع العسكري. وفي الوقت نفسه، يجري استبدال الجيش المتعاقد بجيش التجنيد الإجباري، ما يعني إعادة هيكلة الجيش".وأضاف: "في الداخل، تغذى المشاعر المعادية لروسيا في وسائل الإعلام، التي تسيطر عليها الأحزاب الحكومية، بكل الوسائل الممكنة، والأهم من ذلك، أن ألمانيا تمارس ضغوطًا على المجر من أجل موقفها الموضوعي تجاه روسيا".وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الروسي أن ألمانيا تشهد إعادة صياغة للرواية التاريخية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، من خلال تحميل الاتحاد السوفييتي جزءاً من مسؤولية اندلاع الحرب، بدلا من تحميل ألمانيا النازية المسؤولية الأساسية.ورأى كنوتوف أن الاستراتيجية العسكرية الألمانية الجديدة، التي تركز على روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، ترتبط باستعدادات غربية طويلة الأمد لمواجهة محتملة مع موسكو بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن توسيع حلف حلف شمال الأطلسي شرقا كان جزءاً من هذا المسار منذ سنوات.وأضاف: "وفي ظل هذه الظروف، من الضروري، من جهة، تبرير تحميل روسيا مسؤولية التدهور الحاد في مستويات المعيشة في ألمانيا، على الرغم من إدراكنا التام أن الغاز الروسي كان أساس المعجزة الاقتصادية الألمانية. لم ترفض روسيا إمدادات الغاز، بل ألمانيا هي من قطعتها، لا روسيا".وأشار الخبير إلى أن برلين تقوم بالسعي إلى بناء تحالف أوروبي تقوده ألمانيا سياسيا وعسكريا للضغط على روسيا، معتبرا أن ما يجري اليوم يمثل تحولاً جذرياً في العقيدة السياسية والأمنية الألمانية، وليس مجرد رد فعل على الحرب في أوكرانيا.وختم كنوتوف تصريحاته بالقول إن ألمانيا أصبحت أحد أبرز الأطراف المؤثرة في استمرار الحرب، عبر تشجيع كييف على مواصلة القتال ورفض التسويات السياسية مع موسكو.

https://sarabic.ae/20260521/ضابط-ألماني-سابق-أوروبا-تتجه-نحو-عسكرة-جديدة-تحت-شعار-مواجهة-روسيا-1113624631.html

https://sarabic.ae/20260521/تصاعد-الخطاب-المعادي-لروسيا-في-ألمانيا-يثير-انقساما-سياسيا-أوروبيا-1113623570.html

https://sarabic.ae/20260507/الخارجية-الروسية-حظر-رموز-النصر-في-برلين-عار-على-ألمانيا-1113182080.html

https://sarabic.ae/20260507/لماذا-تراجعت-واشنطن-عن-نشر-صواريخ-توماهوك-في-ألمانيا؟-1113179945.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا