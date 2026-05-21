https://sarabic.ae/20260521/ضابط-ألماني-سابق-أوروبا-تتجه-نحو-عسكرة-جديدة-تحت-شعار-مواجهة-روسيا-1113624631.html

ضابط ألماني سابق: أوروبا تتجه نحو عسكرة جديدة تحت شعار "مواجهة روسيا"

ضابط ألماني سابق: أوروبا تتجه نحو عسكرة جديدة تحت شعار "مواجهة روسيا"

سبوتنيك عربي

أكد الضابط السابق في الجيش الألماني، فلوريان بفاف، أن الحديث عن تصاعد النزعات الانتقامية في ألمانيا لا يعكس حقيقة ما يجري في أوروبا، معتبرا أن الهدف الأساسي... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T17:37+0000

2026-05-21T17:37+0000

2026-05-21T17:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f10e5da87cb18e6e2b9939b95b7617.jpg

وقال بفاف: "أعتقد أنها (النزعات) ليست انتقامية بالمعنى الدقيق. إنهم يريدون توسيع أراضيهم وتعزيز جيشهم. هذا ليس انتقاما بالمعنى الدقيق. والمؤشرات هي الحروب الأخيرة. فقد كانت لديهم نفس النية، أرادوا تعزيز جيشهم وإضعاف دول أخرى، على سبيل المثال، العراق، أو حتى قبل ذلك، فيتنام، وأفغانستان، وما إلى ذلك".وأضاف أن الرواية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية تتعرض اليوم لإعادة صياغة سياسية، مشيرا إلى أن الغرب، بعد انتهاء الحرب، كان يسعى إلى بناء علاقات تعاون مع الاتحاد السوفيتي، بينما يجري حاليا تصوير روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي" من أجل خلق مبررات لزيادة الإنفاق العسكري وتوسيع النفوذ الغربي.وأضاف: "هناك أدلة أخرى، على سبيل المثال، تصريح جورج فريدمان عام 2015. إذن، كانت الحرب مخططا لها، والسبب هو رغبتهم في توسيع نفوذهم وتعزيز جيشهم، ولذلك فإن روسيا مرحب بها كطرف معادٍ لأنها بدأت العملية العسكرية الخاصة"، وفق وصفه.وختم بفاف تصريحاته بالقول إن الغرب "وجد في روسيا الخصم المناسب" لتبرير إعادة التسلح وتعزيز الوجود العسكري.تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبياالخارجية الروسية: حظر رموز النصر في برلين "عار" على ألمانيا

https://sarabic.ae/20260521/تصاعد-الخطاب-المعادي-لروسيا-في-ألمانيا-يثير-انقساما-سياسيا-أوروبيا-1113623570.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية