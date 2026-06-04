دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-القوى-العاقلة-في-ألمانيا-تدرك-ضرورة-استئناف-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1114050725.html
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن القوى العاقلة في ألمانيا تدرك... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T13:23+0000
2026-06-04T13:23+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_d730569b5e3f70fe2bab9c527274c2fa.jpg
وقال دميترييف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نحن نرى، على سبيل المثال، أن حزب البديل من أجل ألمانيا (وهو الحزب الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا) تحدث عن هذا الأمر علنا. لقد بدؤوا تحقيقا لمعرفة أسباب تفجير خطوط "التيار الشمالي" .وأضاف: "لقد حدث هذا لأن أوروبا خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات دولار نتيجة تخليها عن مصادر الطاقة الروسية. بناءً على ذلك، فإن القوى العاقلة في أوروبا وألمانيا تدرك بلا شك ضرورة إصلاح وإعادة تشغيل خطوط التيار الشمالي، وبدأنا نسمع بالفعل أصداءً لمثل هذه الأفكار والمقترحات".ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسيةرئيس وزراء التشيك: سياسات بروكسل تدفع أوروبا نحو الهاوية
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-الدول-الأوروبية-خسرت-حوالي-3-تريليونات-يورو-بسبب-رفضها-موارد-الطاقة-الروسية-1113987437.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_332ddb6cf5c2c9a564124dd30680a890.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا

دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا

13:23 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن القوى العاقلة في ألمانيا تدرك جيدا ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي".
وقال دميترييف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نحن نرى، على سبيل المثال، أن حزب البديل من أجل ألمانيا (وهو الحزب الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا) تحدث عن هذا الأمر علنا. لقد بدؤوا تحقيقا لمعرفة أسباب تفجير خطوط "التيار الشمالي" .

وتابع: "الشعب الألماني يفهم اليوم أنه بسبب الحرمان من الطاقة الروسية الأكثر موثوقية والأرخص سعرا، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %".

كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسية
أمس, 08:02 GMT
وأضاف: "لقد حدث هذا لأن أوروبا خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات دولار نتيجة تخليها عن مصادر الطاقة الروسية. بناءً على ذلك، فإن القوى العاقلة في أوروبا وألمانيا تدرك بلا شك ضرورة إصلاح وإعادة تشغيل خطوط التيار الشمالي، وبدأنا نسمع بالفعل أصداءً لمثل هذه الأفكار والمقترحات".

ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسية
رئيس وزراء التشيك: سياسات بروكسل تدفع أوروبا نحو الهاوية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала