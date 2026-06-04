https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-القوى-العاقلة-في-ألمانيا-تدرك-ضرورة-استئناف-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1114050725.html
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن القوى العاقلة في ألمانيا تدرك... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T13:23+0000
2026-06-04T13:23+0000
2026-06-04T13:23+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال دميترييف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نحن نرى، على سبيل المثال، أن حزب البديل من أجل ألمانيا (وهو الحزب الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا) تحدث عن هذا الأمر علنا. لقد بدؤوا تحقيقا لمعرفة أسباب تفجير خطوط "التيار الشمالي" .وأضاف: "لقد حدث هذا لأن أوروبا خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات دولار نتيجة تخليها عن مصادر الطاقة الروسية. بناءً على ذلك، فإن القوى العاقلة في أوروبا وألمانيا تدرك بلا شك ضرورة إصلاح وإعادة تشغيل خطوط التيار الشمالي، وبدأنا نسمع بالفعل أصداءً لمثل هذه الأفكار والمقترحات".ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسيةرئيس وزراء التشيك: سياسات بروكسل تدفع أوروبا نحو الهاوية
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-الدول-الأوروبية-خسرت-حوالي-3-تريليونات-يورو-بسبب-رفضها-موارد-الطاقة-الروسية-1113987437.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن القوى العاقلة في ألمانيا تدرك جيدا ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي".
وقال دميترييف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نحن نرى، على سبيل المثال، أن حزب البديل من أجل ألمانيا (وهو الحزب الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا) تحدث عن هذا الأمر علنا. لقد بدؤوا تحقيقا لمعرفة أسباب تفجير خطوط "التيار الشمالي" .
وتابع: "الشعب الألماني يفهم اليوم أنه بسبب الحرمان من الطاقة الروسية الأكثر موثوقية والأرخص سعرا، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %".
وأضاف: "لقد حدث هذا لأن أوروبا خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات دولار نتيجة تخليها عن مصادر الطاقة الروسية. بناءً على ذلك، فإن القوى العاقلة في أوروبا وألمانيا تدرك بلا شك ضرورة إصلاح وإعادة تشغيل خطوط التيار الشمالي، وبدأنا نسمع بالفعل أصداءً لمثل هذه الأفكار والمقترحات".
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي
... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.