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الكرملين: العملية العسكرية الخاصة مستمرة تحديدا لمنع توجيه ضربات للمناطق الروسية
الكرملين: العملية العسكرية الخاصة مستمرة تحديدا لمنع توجيه ضربات للمناطق الروسية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن العملية العسكرية الخاصة مستمرة تحديدا لمنع توجيه ضربات للمناطق الروسية. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T09:43+0000
2026-06-03T09:56+0000
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وردا منه على سؤال حول الهجوم الصباحي على مدينة سان بطرسبورغ بالطائرات المسيرة، قال: "بشكل عام، يمكنني القول إن العملية العسكرية الخاصة مستمرة لمنع مثل هذه الهجمات".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: العملية العسكرية الخاصة مستمرة تحديدا لمنع توجيه ضربات للمناطق الروسية

09:43 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 03.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن العملية العسكرية الخاصة مستمرة تحديدا لمنع توجيه ضربات للمناطق الروسية.
وردا منه على سؤال حول الهجوم الصباحي على مدينة سان بطرسبورغ بالطائرات المسيرة، قال: "بشكل عام، يمكنني القول إن العملية العسكرية الخاصة مستمرة لمنع مثل هذه الهجمات".

وأضاف: "انتم تعلمون، أود أن أذكركم ببيان وزارة الخارجية، الذي أشار إلى أن ردودنا ستكون ذات طابع ممنهج. وفي واقع الأمر، فإن هذه الردود تحمل بالفعل طابعًا ممنهجًا"

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وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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