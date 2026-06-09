https://sarabic.ae/20260609/الخارجية-موسكو-ومينسك-مستعدتان-لاستخدام-كافة-الوسائل-بما-فيها-النووية-لحماية-دولة-الاتحاد-1114183658.html
الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد
الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T04:16+0000
2026-06-09T04:16+0000
2026-06-09T05:14+0000
الخارجية الروسية
بيلاروس
روسيا
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وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "تجري باستمرار تحسين آليات التعاون بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، وبين الأجهزة الأمنية الروسية والبيلاروسية. ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل، بما ذلك النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد".وفي السنوات الأخيرة أشارت روسيا مرارا إلى نشاط حلف "الناتو" غير المسبوق بالقرب من حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف تحركاته بذريعة "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف المحموم لقواته في أوروبا، وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.يذكر أن اتحاد روسيا وبيلاروس تشكل في الـ2 من أبريل/نيسان 1996 حيث وقع الرئيسان الروسي آنذاك بوريس يلتسن، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي دخل حيز التنفيذ في الـ26 من يناير/كانون الثاني 2000 بعد إقرار برلماني البلدين له وتوقيع الرئيسين فلاديمير بوتين ولوكاشينكو عليه.
https://sarabic.ae/20260608/-الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-استخدام-الوسائل-العسكرية-ما-لم-يعترف-زيلينسكي-بخطئه--1114182528.html
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الخارجية الروسية, بيلاروس, روسيا
الخارجية الروسية, بيلاروس, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد
04:16 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 09.06.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد "روسيا - بيلاروس"، وجاء ذلك في ظل التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو على مقربة من حدود دولة الاتحاد.
وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "تجري باستمرار تحسين آليات التعاون بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، وبين الأجهزة الأمنية الروسية والبيلاروسية. ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل، بما ذلك النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو على مقربة من حدود دولة الاتحاد واصفا إياه بـ" الاستفزازي والاستعراضي".
وفي السنوات الأخيرة أشارت روسيا مرارا إلى نشاط حلف "الناتو" غير المسبوق
بالقرب من حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف تحركاته بذريعة "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف المحموم لقواته في أوروبا، وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.
يذكر أن اتحاد روسيا وبيلاروس تشكل في الـ2 من أبريل/نيسان 1996 حيث وقع الرئيسان الروسي آنذاك بوريس يلتسن، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي دخل حيز التنفيذ في الـ26 من يناير/كانون الثاني 2000 بعد إقرار برلماني البلدين له وتوقيع الرئيسين فلاديمير بوتين ولوكاشينكو عليه.