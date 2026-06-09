الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد

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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
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الحدث من سبوتنيك
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فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sarabic.ae/20260609/الخارجية-موسكو-ومينسك-مستعدتان-لاستخدام-كافة-الوسائل-بما-فيها-النووية-لحماية-دولة-الاتحاد-1114183658.html
الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد
الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T04:16+0000
2026-06-09T05:14+0000
الخارجية الروسية
بيلاروس
روسيا
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وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "تجري باستمرار تحسين آليات التعاون بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، وبين الأجهزة الأمنية الروسية والبيلاروسية. ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل، بما ذلك النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد".وفي السنوات الأخيرة أشارت روسيا مرارا إلى نشاط حلف "الناتو" غير المسبوق بالقرب من حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف تحركاته بذريعة "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف المحموم لقواته في أوروبا، وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.يذكر أن اتحاد روسيا وبيلاروس تشكل في الـ2 من أبريل/نيسان 1996 حيث وقع الرئيسان الروسي آنذاك بوريس يلتسن، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي دخل حيز التنفيذ في الـ26 من يناير/كانون الثاني 2000 بعد إقرار برلماني البلدين له وتوقيع الرئيسين فلاديمير بوتين ولوكاشينكو عليه.
https://sarabic.ae/20260608/-الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-استخدام-الوسائل-العسكرية-ما-لم-يعترف-زيلينسكي-بخطئه--1114182528.html
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الخارجية الروسية, بيلاروس, روسيا
الخارجية الروسية, بيلاروس, روسيا

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحماية دولة الاتحاد

04:16 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 09.06.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد "روسيا - بيلاروس"، وجاء ذلك في ظل التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو على مقربة من حدود دولة الاتحاد.
وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "تجري باستمرار تحسين آليات التعاون بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، وبين الأجهزة الأمنية الروسية والبيلاروسية. ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل، بما ذلك النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو على مقربة من حدود دولة الاتحاد واصفا إياه بـ" الاستفزازي والاستعراضي".
وفي السنوات الأخيرة أشارت روسيا مرارا إلى نشاط حلف "الناتو" غير المسبوق بالقرب من حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف تحركاته بذريعة "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف المحموم لقواته في أوروبا، وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: روسيا ستواصل استخدام الوسائل العسكرية ما لم يعترف زيلينسكي بخطئه
أمس, 22:20 GMT
يذكر أن اتحاد روسيا وبيلاروس تشكل في الـ2 من أبريل/نيسان 1996 حيث وقع الرئيسان الروسي آنذاك بوريس يلتسن، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي دخل حيز التنفيذ في الـ26 من يناير/كانون الثاني 2000 بعد إقرار برلماني البلدين له وتوقيع الرئيسين فلاديمير بوتين ولوكاشينكو عليه.
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