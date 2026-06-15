https://sarabic.ae/20260615/موسكو-الغرب-تغاضى-عن-نهب-دير-كييف-بيشيرسك-لافرا-في-ظل-نظام-زيلينسكي-وسارع-لاتهام-روسيا--1114358708.html
موسكو: الغرب تغاضى عن نهب دير "كييف بيشيرسك لافرا" في ظل نظام زيلينسكي وسارع لاتهام روسيا
موسكو: الغرب تغاضى عن نهب دير "كييف بيشيرسك لافرا" في ظل نظام زيلينسكي وسارع لاتهام روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن الغرب تغاضى عن عمليات نهب مجمع دير "كييف بيشيرسك لافرا"، والتي جرت في ظل... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T11:48+0000
2026-06-15T11:48+0000
2026-06-15T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا في تعليق على قناتها في "تلغرام": "في الوقت نفسه، وطوال السنوات الماضية، لم ينطق السياسيون الأوروبيون بكلمة واحدة عن اضطهاد نظام زيلينسكي للكنيسة الأرثوذكسية القانونية في أوكرانيا، ومحاولات السيطرة على دير كييف بيشيرسك لافرا باستخدام العنف الجسدي والنفسي".وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، سارعا إلى اتهام روسيا بتنفيذ هجوم مزعوم على دير كييف "بيشيرسك لافرا"، لكن السلطات الفرنسية لم تعلق بعد على القتلى في ستاروبيلسك نتيجة الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.وأكملت: "لقد فبرك الغرب مع نظام كييف تزويرا جديدا، تلفيق حقيقي: حيث أدلى الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية بارو بتصريحات حادة بشأن الحريق الذي اندلع في دير كييف "بيشيرسك لافرا". وبحسب أقوالهما، فإن الدير تعرض لضربات مزعومة من القوات المسلحة الروسية، لقد "حللوا الأمر" بشكل سريع وتذكروا فجأة مكانته كموقع تراث عالمي لمنظمة اليونسكو".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "وفقًا لبيانات مؤكدة، تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وقد يكون أحد أسباب تعطل المنظومة هو تزويد دول غربية نظام كييف بصواريخ منتهية الصلاحية".الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلامنظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين
https://sarabic.ae/20260615/منتهية-الصلاحية-الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تعرض-مجمع-كييف-بيشيرسك-لافرا-لهجوم-بصواريخ-باتريوت-1114351107.html
https://sarabic.ae/20260615/ضربة-جوية-مكثفة-تستهدف-مصنع-ماياك-بكييف-لإنتاج-معززات-صواريخ-فلامينغو-المجنحة-1114350993.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: الغرب تغاضى عن نهب دير "كييف بيشيرسك لافرا" في ظل نظام زيلينسكي وسارع لاتهام روسيا
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن الغرب تغاضى عن عمليات نهب مجمع دير "كييف بيشيرسك لافرا"، والتي جرت في ظل نظام زيلينسكي وسارع لاتهام روسيا باستهدافه.
وقالت زاخاروفا في تعليق على قناتها في "تلغرام": "في الوقت نفسه، وطوال السنوات الماضية، لم ينطق السياسيون الأوروبيون بكلمة واحدة عن اضطهاد نظام زيلينسكي للكنيسة الأرثوذكسية القانونية في أوكرانيا، ومحاولات السيطرة على دير كييف بيشيرسك لافرا باستخدام العنف الجسدي والنفسي".
وأوضحت أن حقيقة امتلاك الدير لوضع موقع للتراث العالمي لليونسكو وتعرضه للنهب في واقع الأمر، لم تكن تثير قلق أحد في الغرب حتى الآن، وقالت: "لكنهم، دون تردد، سارعوا إلى اختلاق ادعاءات كاذبة أخرى وتوجيه الاتهامات ضد روسيا".
وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، سارعا إلى اتهام روسيا بتنفيذ هجوم مزعوم على دير كييف "بيشيرسك لافرا"، لكن السلطات الفرنسية لم تعلق بعد على القتلى في ستاروبيلسك نتيجة الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتبت: "لم تدلِ باريس الرسمية بأي تصريح بشأن القتلى في ستاروبيلسك خلال الأسابيع الماضية".
وأكملت: "لقد فبرك الغرب مع نظام كييف تزويرا جديدا، تلفيق حقيقي: حيث أدلى الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية بارو بتصريحات حادة بشأن الحريق الذي اندلع في دير كييف "بيشيرسك لافرا". وبحسب أقوالهما، فإن الدير تعرض لضربات مزعومة من القوات المسلحة الروسية، لقد "حللوا الأمر" بشكل سريع وتذكروا فجأة مكانته كموقع تراث عالمي لمنظمة اليونسكو".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض
مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "وفقًا لبيانات مؤكدة، تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وقد يكون أحد أسباب تعطل المنظومة هو تزويد دول غربية نظام كييف بصواريخ منتهية الصلاحية".