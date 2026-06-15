https://sarabic.ae/20260615/وانغ-يي-دور-منظمة-شنغهاي-للتعاون-لم-ينته-بعد-ويمكنها-أن-تكون-قدوة-وتساهم-في-تعزيز-السلام-1114356451.html

وانغ يي: دور منظمة شنغهاي للتعاون لم ينته بعد ويمكنها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلام

وانغ يي: دور منظمة شنغهاي للتعاون لم ينته بعد ويمكنها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلام

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن دور منظمة شنغهاي للتعاون، كعامل استقرار هام في العالم الحديث، لم ينتهِ بعد لأن بإمكانها أن تكون قدوة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T10:40+0000

2026-06-15T10:40+0000

2026-06-15T10:40+0000

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منظمة شنغهاي للتعاون

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وقال وانغ يي، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون إن "إمكانيات "منظمة شنغهاي للتعاون" ودورها كعامل استقرار وبناء وتقدم هام في العالم المعاصر لم يُستنفد بعد. فهي قادرة تمامًا على تحمّل المسؤولية، وبذل الجهود الحثيثة، وتقديم مثال يُحتذى به، والمساهمة في السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة".وتحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في أوراسيا.وبدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.وزير الخارجية الصيني: العالم يشهد أكبر تحولات منذ الحرب العالمية الثانيةلافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب

https://sarabic.ae/20260615/ربع-قرن-من-التعاون-في-أوراسيامنظمة-شنغهاي-للتعاون--تحتفل-بمرور-25-عامًا-على-تأسيسها-1114352844.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منظمة شنغهاي للتعاون