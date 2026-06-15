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https://sarabic.ae/20260615/وانغ-يي-دور-منظمة-شنغهاي-للتعاون-لم-ينته-بعد-ويمكنها-أن-تكون-قدوة-وتساهم-في-تعزيز-السلام-1114356451.html
وانغ يي: دور منظمة شنغهاي للتعاون لم ينته بعد ويمكنها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلام
وانغ يي: دور منظمة شنغهاي للتعاون لم ينته بعد ويمكنها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلام
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن دور منظمة شنغهاي للتعاون، كعامل استقرار هام في العالم الحديث، لم ينتهِ بعد لأن بإمكانها أن تكون قدوة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T10:40+0000
2026-06-15T10:40+0000
روسيا
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العالم العربي
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال وانغ يي، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون إن "إمكانيات "منظمة شنغهاي للتعاون" ودورها كعامل استقرار وبناء وتقدم هام في العالم المعاصر لم يُستنفد بعد. فهي قادرة تمامًا على تحمّل المسؤولية، وبذل الجهود الحثيثة، وتقديم مثال يُحتذى به، والمساهمة في السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة".وتحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في أوراسيا.وبدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.وزير الخارجية الصيني: العالم يشهد أكبر تحولات منذ الحرب العالمية الثانيةلافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب
https://sarabic.ae/20260615/ربع-قرن-من-التعاون-في-أوراسيامنظمة-شنغهاي-للتعاون--تحتفل-بمرور-25-عامًا-على-تأسيسها-1114352844.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منظمة شنغهاي للتعاون

وانغ يي: دور منظمة شنغهاي للتعاون لم ينته بعد ويمكنها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلام

10:40 GMT 15.06.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
 وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن دور منظمة شنغهاي للتعاون، كعامل استقرار هام في العالم الحديث، لم ينتهِ بعد لأن بإمكانها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلام، ويجب الإسترشاد بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.
وقال وانغ يي، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون إن "إمكانيات "منظمة شنغهاي للتعاون" ودورها كعامل استقرار وبناء وتقدم هام في العالم المعاصر لم يُستنفد بعد. فهي قادرة تمامًا على تحمّل المسؤولية، وبذل الجهود الحثيثة، وتقديم مثال يُحتذى به، والمساهمة في السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة".
وأضاف: "علينا حماية السلام والاستقرار. من المهم أن نسترشد بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وأن نعمل على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومساعدة أفغانستان في إعادة إعمارها وتنميتها، وتحسين البنية الجديدة للتعاون الأمني الإقليمي للحفاظ على الاستقرار والسلام على المدى الطويل في المنطقة".
قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
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09:08 GMT
وتحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في أوراسيا.
وبدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.
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