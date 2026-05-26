وزير الخارجية الصيني: العالم يشهد أكبر تحولات منذ الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن العالم يشهد أكبر التغيّرات وأعمقها منذ الحرب العالمية الثانية. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الصين
15:04 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 15:06 GMT 26.05.2026)
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن العالم يشهد أكبر التغيّرات وأعمقها منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال وانغ خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي: "يشهد الوضع الدولي الحالي أعمق التحولات منذ الحرب العالمية الثانية. ونحن مجتمعون هنا في وقت يشهد فيه الوضع الدولي أعقد وأعمق التحولات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 15 مايو/ أيار الجاري، أن الصين تحث الولايات المتحدة وإيران على مواصلة تسوية الخلافات، بما فيها القضية النووية، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أسرع وقت مع الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن وانغ يي، قوله: "تدعو الصين الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة حل النزاعات، بما في ذلك الملف النووي، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 14 أبريل/ نيسان الفائت، على أن الصين وروسيا تنسقان مواقفهما بالكامل على الساحة الدولية، وتؤكدان للعالم أهمية المسؤولية في زمن التحولات.
وقال وانغ يي خلال لقائه في بكين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "الجانبين ينسقان مواقفهما بالكامل ويدعمان بعضهما بعضًا على الساحة الدولية، بما يظهر للعالم أن المسؤولية تكتسب أهمية خاصة في زمن التحولات".
وأضاف وانغ يي أن العلاقات الصينية الروسية، في ظل التوجيه الاستراتيجي من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تخشى "السحب التي تحجب الرؤية"، مشيرًا إلى أن التعاون في جميع المجالات يجتاز الاختبارات ويزداد صلابة.