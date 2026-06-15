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لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب
لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عقب لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس بوتين، أننا نتوقع زيارة أخرى للسيد ويتكوف والسيد كوشنر في المستقبل القريب. وبالطبع، نتوقع منهما تقديم تقرير عن كيفية تخطيط الأمريكيين لتنفيذ الاتفاقيات بناء على مقترحهم بالكامل".وحول أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاث لم يدلوا بجديد خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية بشأن أوكرانيا، قال لافروف: "لم يُقدموا أي شيء جديد. لكنهم يُحاولون جاهدين عرض خدماتهم، ومن الواضح أنهم لا يريدون أن يستبعدوا من العملية".وقال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال لقائه مع لافروف: "لقد كنت أنتظر هذا اللقاء. أود أن أتبادل معكم الآراء والانطباعات حول مجمل الأوضاع الدولية... ويهمنا رصد هذه التطورات لتحديد المسارات الدبلوماسية المناسبة لبلادنا، مسترشدين برؤية القوى الكبرى كروسيا والصين، لتحديد الاتجاهات التي يتعين علينا تبنيها في سياستنا الخارجية".وأضاف: "رغم كل أنواع الضجة، وبعض الاحتجاجات والصيحات هنا وهناك، وخاصة في الخارج، فإننا نسير في المسار الذي حددناه".سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أوكرانيا على حساب شعوبهروبيو: أمريكا لا تزال ملتزمة بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260610/لافروف-يشارك-في-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-قازان-1114226891.html
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لافروف يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب لقائه بالرئيس البيلاروسي لوكاشينكو
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب لقائه بالرئيس البيلاروسي لوكاشينكو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار بيلاروسيا اليوم

لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب

09:43 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 09:59 GMT 15.06.2026)
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عقب لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب.
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس بوتين، أننا نتوقع زيارة أخرى للسيد ويتكوف والسيد كوشنر في المستقبل القريب. وبالطبع، نتوقع منهما تقديم تقرير عن كيفية تخطيط الأمريكيين لتنفيذ الاتفاقيات بناء على مقترحهم بالكامل".

وحول أنه ناقش مع الرئيس البيلاروسي النزاع الأوكراني، أوضح: "كان الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية محور الاهتمام، كما هو الحال عادةً خلال اجتماعات قادتنا. الحرب التي شنّها الغرب، عبر النظام الأوكراني، ضد روسيا الاتحادية بعد الانقلاب - حرب هجينة في البداية، ثم حرب مباشرة - لا تزال مستمرة. يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان إحقاق العدالة".

© Ruptly
وحول أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاث لم يدلوا بجديد خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية بشأن أوكرانيا، قال لافروف: "لم يُقدموا أي شيء جديد. لكنهم يُحاولون جاهدين عرض خدماتهم، ومن الواضح أنهم لا يريدون أن يستبعدوا من العملية".
وأضاف: "في ظل الوضع الراهن، يستنتج الأوروبيون استنتاجًا خاطئًا مفاده أن روسيا تخسر حاليًا وأوكرانيا تنتصر، وبالتالي يمكنهم توجيه إنذارات نهائية على أمل أن تقبلها روسيا. وقد تحدث الرئيس (فلاديمير) بوتين عن هذا الأمر في خطاباته الأخيرة في مناسبات مختلفة. هذه الحسابات مضللة تمامًا ووهمية".
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وقال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال لقائه مع لافروف: "لقد كنت أنتظر هذا اللقاء. أود أن أتبادل معكم الآراء والانطباعات حول مجمل الأوضاع الدولية... ويهمنا رصد هذه التطورات لتحديد المسارات الدبلوماسية المناسبة لبلادنا، مسترشدين برؤية القوى الكبرى كروسيا والصين، لتحديد الاتجاهات التي يتعين علينا تبنيها في سياستنا الخارجية".
وأضاف: "رغم كل أنواع الضجة، وبعض الاحتجاجات والصيحات هنا وهناك، وخاصة في الخارج، فإننا نسير في المسار الذي حددناه".
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