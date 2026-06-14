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‏ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز - عاجل
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سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أوكرانيا على حساب شعوبه
سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أوكرانيا على حساب شعوبه
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الأحد، عن خيبة أمله من استعداد الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا خلال صراعها مع روسيا حتى آخر جندي أوكراني وآخر... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T20:28+0000
2026-06-14T20:28+0000
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وقال فيتسو في رسالة مصورة نُشرت عبر صفحته على منصة "فيسبوك" (المحظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة): "لقد عبّرت مجدداً عن خيبة أملي من أننا لا نستطيع إحراز تقدم في قضايا تراجع القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مفرط. ومع ذلك، فيما يتعلق بأوكرانيا، فالأمر واضح تماماً: يجب خوض الحرب حتى آخر جندي أوكراني، وحتى آخر يورو".وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاش أويفاري قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 9.1 مليار يورو لأوكرانيا خلال حزيران/يونيو الجاري ضمن برنامج قروض جديد، مؤكدا أن أولى التحويلات المالية ستبدأ خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.ومن جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل أول شريحة من قرض قيمته 90 مليار يورو لأوكرانيا، بمبلغ 5.9 مليار يورو، بغاية شراء طائرات مسيرة خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتعد 'لعباً بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مرارا إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
https://sarabic.ae/20260614/أوشاكوف-إذا-كان-زيلينسكي-يرغب-في-لقاء-بوتين-فليأت-إلى-موسكو-1114342313.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أوكرانيا على حساب شعوبه

20:28 GMT 14.06.2026
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الأحد، عن خيبة أمله من استعداد الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا خلال صراعها مع روسيا حتى آخر جندي أوكراني وآخر يورو، بدلاً من معالجة أزماته الاقتصادية.
وقال فيتسو في رسالة مصورة نُشرت عبر صفحته على منصة "فيسبوك" (المحظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة): "لقد عبّرت مجدداً عن خيبة أملي من أننا لا نستطيع إحراز تقدم في قضايا تراجع القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مفرط. ومع ذلك، فيما يتعلق بأوكرانيا، فالأمر واضح تماماً: يجب خوض الحرب حتى آخر جندي أوكراني، وحتى آخر يورو".
وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أنه يعتزم خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي إثارة مسألة تعويض سلوفاكيا عن الأسلحة التي سلّمتها الحكومة السابقة إلى أوكرانيا.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاش أويفاري قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 9.1 مليار يورو لأوكرانيا خلال حزيران/يونيو الجاري ضمن برنامج قروض جديد، مؤكدا أن أولى التحويلات المالية ستبدأ خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
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ومن جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل أول شريحة من قرض قيمته 90 مليار يورو لأوكرانيا، بمبلغ 5.9 مليار يورو، بغاية شراء طائرات مسيرة خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.
وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتعد 'لعباً بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مرارا إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
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