https://sarabic.ae/20260614/أوشاكوف-إذا-كان-زيلينسكي-يرغب-في-لقاء-بوتين-فليأت-إلى-موسكو-1114342313.html
أوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو
أوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فليأتِ إلى موسكو. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T17:12+0000
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وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "إذا بادر رئيس نظام كييف مجدداً بإبداء رغبته في لقاء محتمل مع الزعيم الروسي، كما ذكرنا سابقاً، فليأتِ إلى موسكو".وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صرح يوم الاثنين الماضي، أن رسالة فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر.وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي لم يكن ينبغي له استخدام أسلوب الخطابات الرنانة للتعبير عن رغبته في التفاوض مع روسيا، وقال: "إذا كنت لا تزال ترغب في الحوار، فابحث عن طريقة للتعبير عن رغبتك بأسلوب راقٍ، لا من خلال الخطابات الرنانة".وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى حل طويل الأمد للنزاع حول أوكرانيا، لا إلى مفاوضات صورية واستعراضات علنية، وقال: "المفاوضات الصورية والاستعراضات العلنية غريبة عنا. نسعى إلى حل مستدام وطويل الأمد للنزاع".
https://sarabic.ae/20260608/موسكو-رسالة-زيلينسكي-المفتوحة-إلى-بوتين-هي-محاولة-استفزاز-لا-تمهد-للتسوية-1114181055.html
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روسيا, العالم, اخبار روسيا
روسيا, العالم, اخبار روسيا
أوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو
17:12 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 17:13 GMT 14.06.2026)
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فليأتِ إلى موسكو.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "إذا بادر رئيس نظام كييف مجدداً بإبداء رغبته في لقاء محتمل مع الزعيم الروسي، كما ذكرنا سابقاً، فليأتِ إلى موسكو".
وأضاف أن "بوتين وترامب أكدا أن الغارات على أهداف مدنية بالأراضي الروسية، بطبيعة الحال، تعرقل التسوية".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صرح يوم الاثنين الماضي، أن رسالة فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر
.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يسعنا إلا التعليق على ما يسمى بالرسالة المفتوحة التي وجهها زيلينسكي إلى الرئيس الروسي بوتين، والتي هي أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر يهدف إلى التغطية على محاولات كييف اليائسة لعرقلة أي مفاوضات لإيجاد حل للنزاع".
وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي لم يكن ينبغي له استخدام أسلوب الخطابات الرنانة للتعبير عن رغبته في التفاوض مع روسيا، وقال: "إذا كنت لا تزال ترغب في الحوار، فابحث عن طريقة للتعبير عن رغبتك بأسلوب راقٍ، لا من خلال الخطابات الرنانة
".
وتابع نيبينزيا: "لا يوجد ما يُناقش مع نظام زيلينسكي الذي تبنى الإرهاب علنًا"، مؤكدا "أن روسيا ستواصل تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية إلى أن يُقر فلاديمير زيلينسكي تماماً بخطأ مساره.
وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى حل طويل الأمد للنزاع حول أوكرانيا
، لا إلى مفاوضات صورية واستعراضات علنية، وقال: "المفاوضات الصورية والاستعراضات العلنية غريبة عنا. نسعى إلى حل مستدام وطويل الأمد للنزاع".