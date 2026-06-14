https://sarabic.ae/20260614/أوشاكوف-إذا-كان-زيلينسكي-يرغب-في-لقاء-بوتين-فليأت-إلى-موسكو-1114342313.html

أوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو

أوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فليأتِ إلى موسكو. 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T17:12+0000

2026-06-14T17:12+0000

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وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "إذا بادر رئيس نظام كييف مجدداً بإبداء رغبته في لقاء محتمل مع الزعيم الروسي، كما ذكرنا سابقاً، فليأتِ إلى موسكو".وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صرح يوم الاثنين الماضي، أن رسالة فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر.وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي لم يكن ينبغي له استخدام أسلوب الخطابات الرنانة للتعبير عن رغبته في التفاوض مع روسيا، وقال: "إذا كنت لا تزال ترغب في الحوار، فابحث عن طريقة للتعبير عن رغبتك بأسلوب راقٍ، لا من خلال الخطابات الرنانة".وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى حل طويل الأمد للنزاع حول أوكرانيا، لا إلى مفاوضات صورية واستعراضات علنية، وقال: "المفاوضات الصورية والاستعراضات العلنية غريبة عنا. نسعى إلى حل مستدام وطويل الأمد للنزاع".

https://sarabic.ae/20260608/موسكو-رسالة-زيلينسكي-المفتوحة-إلى-بوتين-هي-محاولة-استفزاز-لا-تمهد-للتسوية-1114181055.html

https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-بوتين-اطلع-على-رسالة-زيلينسكي-1114075204.html

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