https://sarabic.ae/20260608/موسكو-رسالة-زيلينسكي-المفتوحة-إلى-بوتين-هي-محاولة-استفزاز-لا-تمهد-للتسوية-1114181055.html

موسكو: رسالة زيلينسكي المفتوحة إلى بوتين هي محاولة استفزاز لا تمهد للتسوية

موسكو: رسالة زيلينسكي المفتوحة إلى بوتين هي محاولة استفزاز لا تمهد للتسوية

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن رسالة فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبعد ما تكون عن مبادرة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T20:32+0000

2026-06-08T20:32+0000

2026-06-08T20:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يسعنا إلا التعليق على ما يسمى بالرسالة المفتوحة التي وجهها زيلينسكي إلى الرئيس الروسي بوتين، والتي هي أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر يهدف إلى التغطية على محاولات كييف اليائسة لعرقلة أي مفاوضات لإيجاد حل للنزاع".وتابع: "لا يوجد ما يُناقش مع نظام زيلينسكي الذي تبنى الإرهاب علنًا".وأكد نيبينزيا أن روسيا ستواصل تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية إلى أن يُقر فلاديمير زيلينسكي تماماً بخطأ مساره، قائلا: "إلى أن يُقر زيلينسكي تماما بخطأ مساره، سنواصل تحقيق أهدافنا بالوسائل العسكرية، لا السياسية والدبلوماسية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجميع إلى التعامل بجدية تامة مع التصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين، التي أكد فيها أن مجريات الأمور الحالية لا تعتمد على المسارات التفاوضية، بل تتركز بشكل كامل على ما يحققه جنود القوات المسلحة الروسية وأبطال العملية العسكرية الخاصة على الجبهة.وأوضح لافروف أن الرسالة المطولة، التي صاغها فلاديمير زيلينسكي، كانت موجهة بالأساس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها وُزعت لسبب غير مفهوم على مستوى العالم، وقال: "لقد تحدث الرئيس بالتفصيل حول هذا الموضوع (احتمالية المفاوضات مع أوكرانيا) في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار تلك الرسالة المطولة التي نشرها زيلينسكي عشية المنتدى، والتي كانت موجهة إلى الرئيس بوتين، ولكنها لسبب ما وزعت على العالم أجمع. ربما لا يتصرف الأشخاص المهذبون على هذا النحو".زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيالافروف: روسيا كانت ولا تزال مصدرا موثوقا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا

https://sarabic.ae/20260608/لافروف-من-المؤسف-أن-واشنطن-لا-تبدي-أي-اهتمام-بالعودة-إلى-تفاهمات-أنكوريج--1114163218.html

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