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https://sarabic.ae/20260608/لافروف-من-المؤسف-أن-واشنطن-لا-تبدي-أي-اهتمام-بالعودة-إلى-تفاهمات-أنكوريج--1114163218.html
لافروف: من المؤسف أن واشنطن لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى تفاهمات أنكوريج
لافروف: من المؤسف أن واشنطن لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى تفاهمات أنكوريج
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف، لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T11:21+0000
2026-06-08T11:53+0000
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البنغلادشي، خليل الرحمن، عقب محادثاتهما في موسكو، معلقًا على تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج: "آمل حقا أن تجربة الإخفاقات السابقة، عندما رفض الغرب تنفيذ الاتفاقيات التي أيدها، لن تتكرر هذه التجربة فيما يتعلق باتفاقيات ألاسكا التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا بشأن التسوية الأوكرانية بشأن أوكرانيا".وأضاف: "للأسف، لم يبد شركاؤنا الأمريكيون أي اهتمام بهذا الأمر حتى الآن. وقد أكد الرئيس أخيرا، وتأكد ذلك على مستويات أخرى أيضا أننا على استعداد للالتزام بالتفاهمات التي تم توضيحها بشكل جليّ خلال اجتماع أنكوريج".وأضاف: "من الصعب الآن حتى التعليق بأي شكل من الأشكال على آفاق المفاوضات (بشأن أوكرانيا)".وأكد لافروف أن الدعوات إلى التفاوض بشأن أوكرانيا تتناقض مع استمرار بعض الدول الأوروبية في توقيع اتفاقيات لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، وقال: "بالأمس، على ما أظن في لندن، وقّع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع زيلينسكي وثيقة ما بشأن الدعم الاستراتيجي لهذا النظام، وتضمنت اتفاقا يقضي بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بعيدة المدى من أجل ضرب الأراضي الروسية، بما في ذلك الضرب في عمق الأراضي الروسية. أنا لا أعرف كيف يمكن الحديث عن أي مفاوضات على هذه الخلفية".ودعا لافروف الجميع إلى التعامل بجدية تامة مع التصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين، والتي أكد فيها أن مجريات الأمور الحالية لا تعتمد على المسارات التفاوضية، بل تتركز بشكل كامل على ما يحققه جنود القوات المسلحة الروسية وأبطال العملية العسكرية الخاصة على الجبهة.وأوضح لافروف أن الرسالة المطولة، التي صاغها فلاديمير زيلينسكي، كانت موجهة بالأساس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها وُزعت لسبب غير مفهوم على مستوى العالم، وقال: "لقد تحدث الرئيس بالتفصيل حول هذا الموضوع (احتمالية المفاوضات مع أوكرانيا) في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار تلك الرسالة المطولة التي نشرها زيلينسكي عشية المنتدى، والتي كانت موجهة إلى الرئيس بوتين، ولكنها لسبب ما وزعت على العالم أجمع. ربما لا يتصرف الأشخاص المهذبون على هذا النحو".وعقدت محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 أغسطس/آب 2025، حيث ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الرئيسان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا على رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيالافروف: روسيا كانت ولا تزال مصدرا موثوقا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا
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https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html
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لافروف ووزير خارجية بنغلاديش يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء محادثاتهما في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف ووزير خارجية بنغلاديش يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء محادثاتهما في موسكو
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لافروف: من المؤسف أن واشنطن لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى تفاهمات أنكوريج

11:21 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 11:53 GMT 08.06.2026)
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف، لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البنغلادشي، خليل الرحمن، عقب محادثاتهما في موسكو، معلقًا على تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج: "آمل حقا أن تجربة الإخفاقات السابقة، عندما رفض الغرب تنفيذ الاتفاقيات التي أيدها، لن تتكرر هذه التجربة فيما يتعلق باتفاقيات ألاسكا التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا بشأن التسوية الأوكرانية بشأن أوكرانيا".
© Ruptly
وأضاف: "للأسف، لم يبد شركاؤنا الأمريكيون أي اهتمام بهذا الأمر حتى الآن. وقد أكد الرئيس أخيرا، وتأكد ذلك على مستويات أخرى أيضا أننا على استعداد للالتزام بالتفاهمات التي تم توضيحها بشكل جليّ خلال اجتماع أنكوريج".

وأشار إلى أن الجانب الروسي يشعر بالقلق إزاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول دعم واشنطن لأوكرانيا، وقال: "بالتأكيد تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، تثير قلقنا، لا سيما التي قالها أخيرا في جلسات استماع في الكونغرس بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون وسيطا لأنها تدعم أوكرانيا".

وأضاف: "من الصعب الآن حتى التعليق بأي شكل من الأشكال على آفاق المفاوضات (بشأن أوكرانيا)".
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6 يونيو, 10:46 GMT
وأكد لافروف أن الدعوات إلى التفاوض بشأن أوكرانيا تتناقض مع استمرار بعض الدول الأوروبية في توقيع اتفاقيات لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، وقال: "بالأمس، على ما أظن في لندن، وقّع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع زيلينسكي وثيقة ما بشأن الدعم الاستراتيجي لهذا النظام، وتضمنت اتفاقا يقضي بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بعيدة المدى من أجل ضرب الأراضي الروسية، بما في ذلك الضرب في عمق الأراضي الروسية. أنا لا أعرف كيف يمكن الحديث عن أي مفاوضات على هذه الخلفية".
ودعا لافروف الجميع إلى التعامل بجدية تامة مع التصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين، والتي أكد فيها أن مجريات الأمور الحالية لا تعتمد على المسارات التفاوضية، بل تتركز بشكل كامل على ما يحققه جنود القوات المسلحة الروسية وأبطال العملية العسكرية الخاصة على الجبهة.
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وأوضح لافروف أن الرسالة المطولة، التي صاغها فلاديمير زيلينسكي، كانت موجهة بالأساس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها وُزعت لسبب غير مفهوم على مستوى العالم، وقال: "لقد تحدث الرئيس بالتفصيل حول هذا الموضوع (احتمالية المفاوضات مع أوكرانيا) في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار تلك الرسالة المطولة التي نشرها زيلينسكي عشية المنتدى، والتي كانت موجهة إلى الرئيس بوتين، ولكنها لسبب ما وزعت على العالم أجمع. ربما لا يتصرف الأشخاص المهذبون على هذا النحو".
وعقدت محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 أغسطس/آب 2025، حيث ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الرئيسان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا على رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
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