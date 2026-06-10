لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260610/لافروف-يشارك-في-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-قازان-1114226891.html
لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح
لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية ساهمت بتدمير المنظومة الأمنية في أوروبا عبر سلوكياته التخريبية وعدم التزامه... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T10:06+0000
2026-06-10T10:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0a/1114226734_2:0:960:539_1920x0_80_0_0_bcc18c8355d8d8224f0d51ed9eddd678.jpg
وقال لافروف خلال كلمة له في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان: "لقد دمّر الغرب نظام الأمن في أوروبا تدميراً كاملاً، وألغى جميع معاهدات الحدّ من التسلح المهمة".وأضاف لافروف: "وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبادلوا التقييمات حول المشهد السياسي الدولي والأوضاع في نطاق المنظمة بشكل عام خلال اجتماع مغلق".وتابع لافروف: "من المهم بالنسبة لنا ألا نسمح بتحويل ما كان يُسمى سابقًا بالبيت الأوراسي الشامل إلى ساحة مواجهة جيوسياسية، وينبغي التصدي لمخاطر تصاعد بؤر التوتر إلى صراعات واسعة النطاق مسبقًا، ومنع ظهور أزمات مماثلة للأزمة الأوكرانية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان
سبوتنيك عربي
لافروف يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان
2026-06-10T10:06+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0a/1114226734_123:0:842:539_1920x0_80_0_0_5fabdf3347e8f6ad3f9beb54e675e0de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, видео
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, видео

لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح

10:06 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 10:44 GMT 10.06.2026)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
كشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية ساهمت بتدمير المنظومة الأمنية في أوروبا عبر سلوكياته التخريبية وعدم التزامه بالمعاهدات.
وقال لافروف خلال كلمة له في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان: "لقد دمّر الغرب نظام الأمن في أوروبا تدميراً كاملاً، وألغى جميع معاهدات الحدّ من التسلح المهمة".
وأضاف لافروف: "وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبادلوا التقييمات حول المشهد السياسي الدولي والأوضاع في نطاق المنظمة بشكل عام خلال اجتماع مغلق".
كما ذكر لافروف أن الوزراء بحثوا الوضع في أوكرانيا وسياسة الغرب التدميرية المتمثلة في جر كييف إلى حلف الناتو.
وتابع لافروف: "من المهم بالنسبة لنا ألا نسمح بتحويل ما كان يُسمى سابقًا بالبيت الأوراسي الشامل إلى ساحة مواجهة جيوسياسية، وينبغي التصدي لمخاطر تصاعد بؤر التوتر إلى صراعات واسعة النطاق مسبقًا، ومنع ظهور أزمات مماثلة للأزمة الأوكرانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала