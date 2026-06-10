https://sarabic.ae/20260610/لافروف-يشارك-في-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-قازان-1114226891.html
لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح
لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية ساهمت بتدمير المنظومة الأمنية في أوروبا عبر سلوكياته التخريبية وعدم التزامه... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف خلال كلمة له في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان: "لقد دمّر الغرب نظام الأمن في أوروبا تدميراً كاملاً، وألغى جميع معاهدات الحدّ من التسلح المهمة".وأضاف لافروف: "وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبادلوا التقييمات حول المشهد السياسي الدولي والأوضاع في نطاق المنظمة بشكل عام خلال اجتماع مغلق".وتابع لافروف: "من المهم بالنسبة لنا ألا نسمح بتحويل ما كان يُسمى سابقًا بالبيت الأوراسي الشامل إلى ساحة مواجهة جيوسياسية، وينبغي التصدي لمخاطر تصاعد بؤر التوتر إلى صراعات واسعة النطاق مسبقًا، ومنع ظهور أزمات مماثلة للأزمة الأوكرانية".
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لافروف يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان
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لافروف يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان
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لافروف: الغرب دمر المنظومة الأمنية في أوروبا وألغى الاتفاقيات المعنية بمجال الحد من التسلح
10:06 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 10:44 GMT 10.06.2026)
يتبع
كشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية ساهمت بتدمير المنظومة الأمنية في أوروبا عبر سلوكياته التخريبية وعدم التزامه بالمعاهدات.
وقال لافروف خلال كلمة له في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان: "لقد دمّر الغرب نظام الأمن في أوروبا تدميراً كاملاً، وألغى جميع معاهدات الحدّ من التسلح المهمة".
وأضاف لافروف: "وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبادلوا التقييمات حول المشهد السياسي الدولي والأوضاع في نطاق المنظمة بشكل عام خلال اجتماع مغلق".
كما ذكر لافروف أن الوزراء بحثوا الوضع في أوكرانيا وسياسة الغرب التدميرية المتمثلة في جر كييف إلى حلف الناتو.
وتابع لافروف: "من المهم بالنسبة لنا ألا نسمح بتحويل ما كان يُسمى سابقًا بالبيت الأوراسي الشامل إلى ساحة مواجهة جيوسياسية، وينبغي التصدي لمخاطر تصاعد بؤر التوتر إلى صراعات واسعة النطاق مسبقًا، ومنع ظهور أزمات مماثلة للأزمة الأوكرانية".