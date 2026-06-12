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روبيو: أمريكا لا تزال ملتزمة بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية
روبيو: أمريكا لا تزال ملتزمة بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، في رسالة بمناسبة "يوم روسيا" الوطني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالدفع نحو تسوية سلمية... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T16:22+0000
2026-06-12T16:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال روبيو في الرسالة: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة إلى الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا، وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن "موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات، التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف"، وقال بيسكوف، خلال إحاطة صحفية: "نحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بطبيعة الحال، توجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء الفريق (الأمريكي)، فبعضهم يسعى بصدق للإسهام في التوصل إلى تسوية عملية، بينما يتبنى آخرون موقفًا مختلفًا".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.الكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكرانيلافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد
https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

روبيو: أمريكا لا تزال ملتزمة بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية

16:22 GMT 12.06.2026
© AP Photo / Kevin Wolfوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، في رسالة بمناسبة "يوم روسيا" الوطني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالدفع نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.
وقال روبيو في الرسالة: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة إلى الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا، وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية".

وأكمل: "ما زلنا نأمل أن يمهد سلام دائم الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب الروسي، وإلى علاقة بنّاءة أكثر بين بلدينا".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف
7 يونيو, 12:30 GMT
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن "موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات، التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف"، وقال بيسكوف، خلال إحاطة صحفية: "نحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بطبيعة الحال، توجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء الفريق (الأمريكي)، فبعضهم يسعى بصدق للإسهام في التوصل إلى تسوية عملية، بينما يتبنى آخرون موقفًا مختلفًا".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.
الكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني
لافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد
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