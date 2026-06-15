https://sarabic.ae/20260615/ربع-قرن-من-التعاون-في-أوراسيامنظمة-شنغهاي-للتعاون--تحتفل-بمرور-25-عامًا-على-تأسيسها-1114352844.html

ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

سبوتنيك عربي

تحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، في اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T09:08+0000

2026-06-15T09:08+0000

2026-06-15T09:08+0000

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من "منتدى" إلى "منظمة".. قصة التأسيسبدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.وفي 15 يونيو/حزيران 2001، قرر رؤساء مجموعة شنغهاي الخمس وأوزبكستان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون تتمثل الأهداف الرئيسية لإنشاء منظمة شنغهاي للتعاون وأنشطتها فيما يلي: وقد أقامت المنظمة تعاونًا مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، فضلًا عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)، واللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC)، وجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وغيرها من المنظمات والجمعيات الدولية.تاريخ توسع منظمة شنغهاي للتعاونتضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا 10 دول أعضاء هي: روسيا، والصين، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والهند، وإيران، وباكستان...المراحل الرئيسية لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون:كما توجد دولتان بصفة مراقب: أفغانستان ومنغوليا.بوتين: يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

https://sarabic.ae/20260415/الرئيس-الصيني-يؤكد-على-التعاون-مع-روسيا-في-إطار-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-1112571161.html

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