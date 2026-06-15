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ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها
ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها
سبوتنيك عربي
تحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، في اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T09:08+0000
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من "منتدى" إلى "منظمة".. قصة التأسيسبدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.وفي 15 يونيو/حزيران 2001، قرر رؤساء مجموعة شنغهاي الخمس وأوزبكستان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون تتمثل الأهداف الرئيسية لإنشاء منظمة شنغهاي للتعاون وأنشطتها فيما يلي: وقد أقامت المنظمة تعاونًا مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، فضلًا عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)، واللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC)، وجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وغيرها من المنظمات والجمعيات الدولية.تاريخ توسع منظمة شنغهاي للتعاونتضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا 10 دول أعضاء هي: روسيا، والصين، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والهند، وإيران، وباكستان...المراحل الرئيسية لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون:كما توجد دولتان بصفة مراقب: أفغانستان ومنغوليا.بوتين: يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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روسيا, أخبار روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, العالم العربي, الصين, إيران, أوزباكستان
روسيا, أخبار روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, العالم العربي, الصين, إيران, أوزباكستان

ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

09:08 GMT 15.06.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورقمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025
قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . POOL
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تحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، في اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في أوراسيا.

من "منتدى" إلى "منظمة".. قصة التأسيس

بدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.
ولمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، أنشئت آلية لعقد اجتماعات دورية لقادة الدول الموقعة، عُرفت باسم "مجموعة شنغهاي الخماسية". انضمت أوزبكستان إلى مجموعة شنغهاي الخماسية في 4 يوليو/تموز 2000.
وفي 15 يونيو/حزيران 2001، قرر رؤساء مجموعة شنغهاي الخمس وأوزبكستان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.
الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون
تتمثل الأهداف الرئيسية لإنشاء منظمة شنغهاي للتعاون وأنشطتها فيما يلي:
تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية للدول الأعضاء.
مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة بشكل مشترك.
تعزيز الثقة المتبادلة والصداقة وحسن الجوار.
تشجيع التعاون الفعال والمتبادل المنفعة في مختلف المجالات.
تعزيز التعاون الشامل في صون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
15 أبريل, 06:34 GMT
أنشأت منظمة شنغهاي للتعاون 29 هيئة نظامية (بما فيها مجلس رؤساء الدول)، وأكثر من 40 آلية تعاون، وهيئتين دائمتين: الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب (RATS SCO) في طشقند، والأمانة العامة في بكين.
وقد أقامت المنظمة تعاونًا مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، فضلًا عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)، واللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC)، وجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وغيرها من المنظمات والجمعيات الدولية.

تاريخ توسع منظمة شنغهاي للتعاون

تضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا 10 دول أعضاء هي: روسيا، والصين، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والهند، وإيران، وباكستان...المراحل الرئيسية لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون:
في 9 يونيو/حزيران 2017، انضمت باكستان والهند رسميًا إلى المنظمة.
انضمت إيران إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2023.
انضمت بيلاروسيا إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2024.
كما توجد دولتان بصفة مراقب: أفغانستان ومنغوليا.
بوتين: يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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