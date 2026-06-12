أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260612/أزمة-الغاز-الأوروبية-تتفاقم-واشنطن-تقر-بعجزها-عن-سد-النقص-في-أوروبا-وأوكرانيا-1114281734.html
أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال، بأن "الولايات المتحدة غير قادرة على سدّ النقص في الغاز الطبيعي المسال في... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T10:20+0000
2026-06-12T10:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/16/1111776944_0:66:1251:769_1920x0_80_0_0_343423252403b091e7c034a1432b4a84.jpg
وقال ريدل، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول إمكانية مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على تجنّب أزمة طاقة الشتاء المقبل: "تكمن المشكلة هنا في الإمدادات، فالولايات المتحدة لا تملك حاليًا القدرة على توريد المزيد من الغاز، والحقيقة هي أن الولايات المتحدة ببساطة لا تملك أي احتياطيات فائضة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا والمنطقة".وتابع: "سنواجه سيناريو يعاني فيه السوق ككل، ليس فقط السوق الأوروبية بل الآسيوية أيضًا، من نقص في الإمدادات، ولن نتمكن من تعويض خسائر الإنتاج الناجمة عن الأزمة في الخليج العربي". وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اعتبر في وقت سابق، أن "أزمة طاقة ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل حتمي".وردّ دميترييف، قائلًا: "سيكون الوضع أسوأ، لأن موجة أزمة الطاقة ستضرب حتمًا بريطانيا والاتحاد الأوروبي".وزير الخارجية الهندي: روسيا شريك موثوق في سوق النفط العالميةترامب يزعم أن أمريكا قادرة على السيطرة على إيران بالكامل لكنه لا يريد إرسال قوات برية
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-القوى-العاقلة-في-ألمانيا-تدرك-ضرورة-استئناف-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1114050725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/16/1111776944_69:0:1181:834_1920x0_80_0_0_1c651d3db51090ae8e97b4655b8f9455.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا

10:20 GMT 12.06.2026
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiser خطوط أنابيب غاز
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiser
تابعنا عبر
صرّح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال، بأن "الولايات المتحدة غير قادرة على سدّ النقص في الغاز الطبيعي المسال في أوكرانيا وأوروبا، لأن أوكرانيا نفسها لا تملك احتياطيات كافية".
وقال ريدل، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول إمكانية مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على تجنّب أزمة طاقة الشتاء المقبل: "تكمن المشكلة هنا في الإمدادات، فالولايات المتحدة لا تملك حاليًا القدرة على توريد المزيد من الغاز، والحقيقة هي أن الولايات المتحدة ببساطة لا تملك أي احتياطيات فائضة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا والمنطقة".
وأشار ريدل إلى أن "مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة حاليًا بأقل من النصف (42%)، بينما تسعى عادة إلى الحفاظ على نسبة امتلاء تبلغ 90%".
وتابع: "سنواجه سيناريو يعاني فيه السوق ككل، ليس فقط السوق الأوروبية بل الآسيوية أيضًا، من نقص في الإمدادات، ولن نتمكن من تعويض خسائر الإنتاج الناجمة عن الأزمة في الخليج العربي".
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
4 يونيو, 13:23 GMT
وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اعتبر في وقت سابق، أن "أزمة طاقة ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل حتمي".

وجاء ذلك في منشور لدميترييف عبر منصة "إكس"، إذ علّق أحد المستخدمين على تصاعد شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"، واصفًا ذلك بأنه "زلزال سياسي".

وردّ دميترييف، قائلًا: "سيكون الوضع أسوأ، لأن موجة أزمة الطاقة ستضرب حتمًا بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وزير الخارجية الهندي: روسيا شريك موثوق في سوق النفط العالمية
ترامب يزعم أن أمريكا قادرة على السيطرة على إيران بالكامل لكنه لا يريد إرسال قوات برية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала