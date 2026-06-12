https://sarabic.ae/20260612/أزمة-الغاز-الأوروبية-تتفاقم-واشنطن-تقر-بعجزها-عن-سد-النقص-في-أوروبا-وأوكرانيا-1114281734.html
أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال، بأن "الولايات المتحدة غير قادرة على سدّ النقص في الغاز الطبيعي المسال في... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ريدل، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول إمكانية مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على تجنّب أزمة طاقة الشتاء المقبل: "تكمن المشكلة هنا في الإمدادات، فالولايات المتحدة لا تملك حاليًا القدرة على توريد المزيد من الغاز، والحقيقة هي أن الولايات المتحدة ببساطة لا تملك أي احتياطيات فائضة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا والمنطقة".وتابع: "سنواجه سيناريو يعاني فيه السوق ككل، ليس فقط السوق الأوروبية بل الآسيوية أيضًا، من نقص في الإمدادات، ولن نتمكن من تعويض خسائر الإنتاج الناجمة عن الأزمة في الخليج العربي". وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اعتبر في وقت سابق، أن "أزمة طاقة ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل حتمي".وردّ دميترييف، قائلًا: "سيكون الوضع أسوأ، لأن موجة أزمة الطاقة ستضرب حتمًا بريطانيا والاتحاد الأوروبي".وزير الخارجية الهندي: روسيا شريك موثوق في سوق النفط العالميةترامب يزعم أن أمريكا قادرة على السيطرة على إيران بالكامل لكنه لا يريد إرسال قوات برية
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أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
صرّح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال، بأن "الولايات المتحدة غير قادرة على سدّ النقص في الغاز الطبيعي المسال في أوكرانيا وأوروبا، لأن أوكرانيا نفسها لا تملك احتياطيات كافية".
وقال ريدل، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول إمكانية مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على تجنّب أزمة طاقة الشتاء المقبل: "تكمن المشكلة هنا في الإمدادات، فالولايات المتحدة لا تملك حاليًا القدرة على توريد المزيد من الغاز، والحقيقة هي أن الولايات المتحدة ببساطة لا تملك أي احتياطيات فائضة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا والمنطقة".
وأشار ريدل إلى أن "مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة حاليًا بأقل من النصف (42%)، بينما تسعى عادة إلى الحفاظ على نسبة امتلاء تبلغ 90%".
وتابع: "سنواجه سيناريو يعاني فيه السوق ككل، ليس فقط السوق الأوروبية بل الآسيوية أيضًا، من نقص في الإمدادات، ولن نتمكن من تعويض خسائر الإنتاج الناجمة عن الأزمة في الخليج العربي".
وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اعتبر في وقت سابق، أن "أزمة طاقة ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل حتمي".
وجاء ذلك في منشور لدميترييف عبر منصة "إكس"، إذ علّق أحد المستخدمين على تصاعد شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"، واصفًا ذلك بأنه "زلزال سياسي".
وردّ دميترييف، قائلًا: "سيكون الوضع أسوأ، لأن موجة أزمة الطاقة ستضرب حتمًا بريطانيا والاتحاد الأوروبي".