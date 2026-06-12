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وزير الخارجية الهندي: روسيا شريك موثوق في سوق النفط العالمية
وزير الخارجية الهندي: روسيا شريك موثوق في سوق النفط العالمية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الجمعة، بأن روسيا مورّد موثوق في سوق النفط العالمية، وأشار إلى عدم ثبات موقف الولايات المتحدة الأمريكية. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال جايشانكار، خلال منتدى "كولتارانتا" الفنلندي: "انظروا، لم نبدأ بشراء النفط الروسي بكميات كبيرة إلا في عام 2022، وقد أجبرتنا الظروف على الدخول إلى هذا السوق، ويجب أن أقول إن الروس كانوا مورّدين موثوقين، فهم يطرحون شحناتهم للبيع، فتذهبون وتشترون النفط الأكثر توفرًا والأفضل سعرًا". ومع ذلك، لاحظ وزير الخارجية الهندي أن واشنطن فرضت، العام الماضي، عقوبات على الهند لشرائها النفط من روسيا، ثم رفعت عقوباتها عن ذلك النفط، وأكد أن "هذا الأمر لا يتعلق بأي مبادئ سامية".وكانت المسؤولة بوزارة النفط والغاز الهندية سودجاتا شارما، صرّحت في وقت سابق، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا، بغض النظر عن القرارات الأمريكية المتعلقة بإدراج النفط الروسي ضمن العقوبات أو استثنائه منها، مؤكدة أن نيودلهي تعتمد في ذلك على الجدوى التجارية.وأضافت: "لا يوجد أي نقص في النفط الخام، وتم التعاقد مرارًا على كميات كافية من الخام، وبالتالي فإن وجود هذا الاستثناء أو غيابه لا يغير الوضع بأي شكل".روسيا... أعداد السياح العرب تجاوزت ضعف مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19الخارجية الإيرانية: عراقجي يجري سلسلة اتصالات بعد الرد الإيراني على إسرائيل
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
وزير الخارجية الهندي: روسيا شريك موثوق في سوق النفط العالمية
06:22 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 06:37 GMT 12.06.2026)
صرّح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الجمعة، بأن روسيا مورّد موثوق في سوق النفط العالمية، وأشار إلى عدم ثبات موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال جايشانكار، خلال منتدى "كولتارانتا" الفنلندي: "انظروا، لم نبدأ بشراء النفط الروسي بكميات كبيرة إلا في عام 2022، وقد أجبرتنا الظروف على الدخول إلى هذا السوق، ويجب أن أقول إن الروس كانوا مورّدين موثوقين، فهم يطرحون شحناتهم للبيع، فتذهبون وتشترون النفط الأكثر توفرًا والأفضل سعرًا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت سابقًا من الهند شراء النفط الروسي لتحقيق استقرار السوق العالمية.
ومع ذلك، لاحظ وزير الخارجية الهندي أن واشنطن فرضت، العام الماضي، عقوبات على الهند لشرائها النفط من روسيا، ثم رفعت عقوباتها عن ذلك النفط، وأكد أن "هذا الأمر لا يتعلق بأي مبادئ سامية".
وكانت المسؤولة بوزارة النفط والغاز الهندية سودجاتا شارما، صرّحت في وقت سابق، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا، بغض النظر عن القرارات الأمريكية المتعلقة بإدراج النفط الروسي ضمن العقوبات أو استثنائه منها، مؤكدة أن نيودلهي تعتمد في ذلك على الجدوى التجارية.
وقالت شارما خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بالاستثناء الأمريكي من العقوبات المفروضة على روسيا، أودّ التأكيد أننا كنا نشتري النفط من روسيا سابقًا، قبل الاستثناء وأثناء سريانه وحتى الآن أيضا".
وأضافت: "لا يوجد أي نقص في النفط الخام، وتم التعاقد مرارًا على كميات كافية من الخام، وبالتالي فإن وجود هذا الاستثناء أو غيابه لا يغير الوضع بأي شكل".