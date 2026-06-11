https://sarabic.ae/20260611/الهند-تعلن-مقتل-3-بحارة-مفقودين-بعد-هجوم-أمريكي-على-سفينة-1114253522.html

الهند تعلن مقتل 3 بحارة مفقودين بعد هجوم أمريكي على سفينة

الهند تعلن مقتل 3 بحارة مفقودين بعد هجوم أمريكي على سفينة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، اليوم الخميس، مقتل البحارة الهنود الثلاثة، الذين فقدوا جراء هجوم أمريكي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T10:46+0000

2026-06-11T10:46+0000

2026-06-11T10:46+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، ظهر اليوم الخميس، عن الوزير الهندي أنه "من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأسوي الذي وقع على متن السفينة "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو".وأضاف سارباناندا سونوال "للأسف، تم تأكيد مقتل 3 بحارة هنود تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها".وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن إحدى مقاتلاته أطلقت النار على ناقلة نفط في خليج عُمان وعطلتها بعد "محاولتها نقل النفط من إيران في انتهاك للحصار الأميركي المفروض".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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